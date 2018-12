ANCA POP a murit încercând să-și îndeplinească ULTIMA DORINȚĂ. Iubita ei, dezvăluiri DUREROASE. Ce au vorbit ultima oară

Anca Pop, artista care a cântat cu Goran Bregovici, și-a găsit sfârșitul în Dunăre în urmă cu 4 zile. Încă nu este clar dacă bănățeanca a derapat cu mașina din cauza poleiului sau s-a sinucis.





Ardeja Fraga, iubita Ancăi Pop, a declarat că, inițial, a crezut că este vorba despre o farsă: „M-a sunat un apropiat de-al Ancăi...mi-a spus că Anca a murit și eu am crezut că e o glumă. Apoi am văzut la știri că este adevărat. În primă fază, mintea mea a refuzat să reacționeze, n-am putut să plâng, am început să tremur din tot corpul”.

Ea și „Shamanca” discutaseră chiar înainte de tragedie. Ardeja Fraga a dezvăluit pentru Antena Stars că Anca nu își dorea altceva decât liniștea căminului din Moldova Nouă: „Am vorbit cu ea ultima dată acum o săptămână și am avut o discuție foarte adâncă. Am avut senzația că vorbim pentru prima dată cu adevărat. Mi-a spus că vrea să petreacă mai mult timp cu familia în perioada asta și că o să plece mai des la Moldova Nouă.”

Anca Pop a vorbit despre relația cu partenera sa, Fraga, în urmă cu câteva luni: “Ne-am cunoscut la un studio, la Mogoșești, și de acolo a fost o chimie, o energie feminină aparte, care nu știm încă unde va duce. Am dormit de câteva ori împreună, îmbrățișate. Nu există limite, nici bariere. Mă îndoiesc că eu sau Fraga o să acceptăm vreodată un bărbat în viața noastră, pentru că ei nu sunt pregătiți încă pentru femei ca noi. Bărbații sunt intimidați, geloși, vor să controleze și nu vor avea niciodată parte de femei ca noi, de femei insipide”.

Anca Pop a șocat mereu prin comportamentul ei. „Am ales, instinctiv, să fac opsului alegerilor mamei mele: să te căsătorești cu un bărbat, să-i gătești...nu mi s-a părut normal. Am ales exact opusul, am fost teribilistă, rebelă, am făcut tot ce se putea, ca experiment sexual”, spunea artista în urmă cu câteva luni.

Ea promova o viziune atipică asupra dragostei, refunzând normele societății și experimentând „tot ce se poate, ca act sexual”.

DOLIU in muzica populara! A murit la 31 de ani! Sotia si parintii artistului sunt distrusi de durere

Pagina 1 din 1