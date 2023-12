Decizia neașteptată luată de o celebră artistă. Vrea să își schimbe viața

Anastasia Lazariuc a anunțat că nu va cânta de Revelion și că va lua o pauză de muzică. Artista a declarat că vrea să se odihnească și să petreacă mai mult timp cu familia. Ea consideră că e rândul altor generații să își încânte fanii în noaptea dintre ani.

Anastasia Lazariuc vrea o pauză

„Prefer să nu cânt. Sunt și momente când ai nevoie de liniște. Nu le poți face pe toate în lumea asta. E rândul altor generații care vin. Nu am renunțat la muzică. Dar fiecare om are nevoie de pauze, de meditații. Nu știi ce va fi mâine. Eu prefer să trăiesc clipa de acum. Am muncit prea mult încât să nu-mi permit să și respir, să mă bucur de viață.

De o altă parte la care nu am avut acces. Să trăiesc mult mai liniștit și mult mai simplu, ca oamenii de la țară, ca oamenii care știu să admire natura. Nu tuturor ni se permite să facem asta. Vreau să gust puțin din altă etapă a vieții mele. Vom trăi și vom vedea. Am încredere în Creator. El are planuri pentru noi”, a declarat artista.

An norocos pentru Anastasia Lazariuc

Cântăreața a mai spus că 2023 a fost un an bun și că este recunoscătoare pentru toate momentele frumoase. Ea a declarat că oamenii ar trebuie să aprecieze mai mult viața.

„Cel mai minunat an. Atâta timp cât trăim, cât ne mișcăm și atâta timp cât primim gratis de la Univers, de la Creator, tot ce ne înconjoară, cum să nu fii fericit. Fiecare e nemuțumit de ceva, dar asta e greșeala fiecăruia dintre noi. Câ suntem sănătoși, asta e cel mai important. Nu cred că sunt vreo persoană specială, care gândește așa, dar de asta ne trimite Dumnezeu în această lume.

Ca să savurăm și să-I mulțumim. Dar omul vrea și mai mult, și mai mult. Oricum, nu știm de unde venim și unde plecăm. Dar sigur venim cu un scop și trebuie să ne dăm seama că vom pleca, așa cum am și venit”, a mai spus ea.

Are mai mult succes în Chișinău

Artista a mai spus că se simte mult mai apreciată în Chișinău, decât în România. Aceasta a declarat că cei din Moldova nu critică atât de mult cântărețele și că știu să aprecieze munca altora.

„Am fost la Chișinău, la un eveniment foarte frumos. Din păcate, spre deosebire de România care doar lovește și doar critică anumite valori, cei din Chișinău mi-au oferit o surpriză frumoasă după 50 de ani de muncă. Nimeni nu are dreptul să judece pe nimeni, ci doar Dumnezeu. Fiecare face ce vrea cu viața lui. Eu sunt un om modest și-n banca lui”, a declarat cântăreața pentru Cancan.