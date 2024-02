Anamaria Prodan, nostalgică după separarea de Reghe. Decizia care a costat-o scump

Anamaria Prodan iubește din nou și se bucură din plin de viață. Vedeta a lăsat deoparte trecutul dureros și scandalurile legate de amantlâcul lui Reghe. Pentru a ajunge la acest moment, în care să aibă parte de liniște, impresara a luat o decizie care a costat-o scump. Aceasta a schimbat complet imaginea vilei în care a locuit alături de fostul partener de viață.

Anamaria Prodan, investiție pentru a scăpa de umbrele trecutului

După separarea de Laurențiu Reghecampf, impresara și-a renovat complet locuința. Investiția a fost una uriașă, având în vedere că aceasta a simțit nevoia să facă numeroase schimbări în ceea ce privește imaginea de ansamblu a căminului. Dincolo de modificările făcute la interior, impresara a schimbat total aspectul terasei.

Vedeta a decorat totul după propriile gusturi, ținând însă cont și de dorințele copiilor ei. Cu toate că are o altă relație, Anamaria Prodan nu locuiește încă alături de noul ei partener.

A eliminat toate amintirile legate de fostul soț

În fosta ei sufragerie, impresara avea un perete plin cu imagini cu Laurențiu Reghecampf. Acestea au fost înlocuite cu fotografii cu Anamaria și copiii ei. Vedeta a recunoscut că investiția a fost una substanțială, însă acum se declară mulțumită de rezultat.

„Totul este schimbat. Îmbrăcată în lemn totul, mobilă schimbată, taboluri schimbate sau rămase doar cele care trebuie. Televizorul merge tot pe fotbal. Frumos, drăguț, elegant. Copilul meu se numește Laurențiu Reghecampf, și aici am fost foarte deșteaptă. În cazul în care apune soarele, să strălucească luna”, a spus vedeta.

Anamaria Prodan, nostalgică după mariajul cu Reghe?

Cunoscuta impresară are o relație cu Ronald Gavril. Privind în urmă, aceasta recunoaște că desprinderea de trecut a fost extrem de grea. Cu toate că a trecut prin clipe dificile, aceasta a reușit să rămână la fel de puternică alături de copii.

„Eram eu și copiii mei, zâmbeam întotdeauna și când ne era greu. Fostul meu soț și-a dorit să poată rezista în lumea noastră și o mare perioadă a ascultat și sunt mândră că am reușit să facem împreună ceva ce nu știu câți oameni din România vor mai putea face. Noi am fost doi oameni cu patru copii și am construit un imperiu. Tot ceea ce era rău, țineam în casă. Nu ați văzut niciodată scandaluri, bătăi, căci sunt atât de abilă și de deșteaptă, aveam puterea și strângeam din dinți. ”, a declarat Anamaria Prodan.

Impresara a recunoscut că fostul ei partener a avut întotdeauna admiratoare și a mai călcat strâmb. Dincolo de aceste impedimente, căsnicia lor a mers mai departe. Lucrurile s-au schimbat complet după apariția Corinei Caciuc.