Anamaria Prodan, renegată de familie. Cum și-a spălat imaginea. „Ai ajuns să ne fie rușine că porți numele de Prodan”

Anamaria Prodan este una dintre cele mai puternice femei din România, dar nu a fost mereu așa. Impresara a povestit că a fost renegată de familie și că a plecat în America pentru a începe o viață nouă. Ea a mai declarat că mama ei i-a spus că îi este rușine că poartă numele Prodan și că a ajuns rău. Fosta parteneră a lui Reghecampf a muncit pentru a arăta că merită o șansă.

„Am venit de la club într-o seară și era acasă mama și cei doi frați ai ei, care fratele Titus era un tip foarte deștept și cumplit de dur. Când am intrat în casă, foarte mândră, casa mea, ce faceți aici, eram conducător eu și mi-a zis ”vai de capul tău cum ai ajuns, ai ajuns să ne fie rușine că porți numele de Prodan”(…) Ceva cumplit. Pentru mine au fost cele mai cumplite cuvinte, pentru că se bătea cap în cap cu ceea ce mă învăța tatăl meu, să fiu demnă, mândră, nimeni să nu poată să-mi zică ceva, să nu greșesc, să tind spre perfecțiune.

Când m-am uitat așa la el, am văzut în ochii lui albaștri un dispreț, am făcut stânga împrejur și am ieșit din casă, m-am dus și m-am plimbat prin parcul Ioanid câteva ore(…) Stăteam și vorbeam cu mine, nu e bine, ăsta nu este un drum care duce la ceva bun, n-ai cum să stai o viață în discotecă, n-ai cum să cheltui o viață banii pe care îi ai in cazinou(…) am zid ok, de mâine s-a terminat, s-a închis și capitolul ăsta. Ăla a fost capitolul vieții mele, ăla pe care eu l-am ales, eu l-am experimentat, eu mi-am făcut mii de cucuie, eu mi l-am tratat și eu l-am închis”, a spus Anamaria Prodan despre cel mai negru capitol din viața ei.

De ce a plecat Anamaria Prodan în America

Anamaria Prodan a mai povestit că a plecat în America cu primul soț, dar că nu au avut susținerea apropiaților. Impresara a fost nevoită să se descurce singură și să își clădească o viață așa cum a visat.

„Am ales America pentru că primul meu soț juca baschet de performanță în America, era la facultate(…) Am plecat fără nimic, nu am luat absolut nimic, doar un geamantan cu niște haine, atât. Și eu și primul meu soț la fel, fără niciun ajutor din partea nimănui, ne-am construit viața”, a mai spus Anamaria Prodan despre decizia de a pleca în America, în emisiunea „În Oglindă” de la Kanal D.