Anamaria Prodan, la capătul puterilor! Gestul lui Laurențiu Reghecampf care a făcut-o să plângă. „Am ajuns râsul unei țări întregi”

Laurențiu Reghecampf a decis să divorțeze de Anamaria Prodan după ce și-ar fi găsit fericirea și liniștea în brațele noii sale iubite, Corina Caciuc. Relația celor doi a fost făcută publică destul de târziu, însă impresara a mărturisit că știa totul și a încercat să își salveze căsnicia.

La scurt timp după ce s-a aflat despre divorț, în apropierea Crăciunului, Laurențiu Reghecampf i-a făcut o surpriză neplăcută Anamariei Prodan. Antrenorul de la Craiova a făcut o ședință foto alături de noua sa iubită, iar în fotografiile făcute publice se punea accentul pe burtica de gravidă a Corinei.

Anamaria Prodan a avut un șoc atunci când a aflat această veste, însă a avut puterea să îl sune pe cel care îi este încă soț și să îl felicite. Impresara a mai precizat, în declarațiile făcute recent, faptul că Laurențiu Reghecampf nu mai păstrează legătura cu Bebe, singura relație fiind cei 100 de euro pe care îi pune pe card.

„N-am putut să fac decât să îl sun să îl felicit pentru această ședință foto. Având în vedere că pe el nu îl interesează să își vadă copilul, mai trimite câte 100 de euro pe card. La nivel declarativ stăm extraordinar. Anamaria e acea mamă rea care își învață copilul să nu îl mai vadă. Cred că suferința copilului meu e atât de mare încât Laurențiu ar trebui să înțeleagă că noi ne putem găsi pasiuni, iubiri, în condițiile în care ai un copil minor acasă.

De doi ani nu mi-am luat avocat și mi-am luat doar batjocură. Cumva, trebuia să disperăm în neant. Mi se pare trist că ceva a învins iubirea unui tată pentru copilul meu. Soțul meu face plângeri. Din dragoste, pentru familia noastră, mai multe persoane mi-au trimis filmulețe cu amanta sa. El a amenințat și a vrut să distrugă aceste persoane, eu am încercat să îl salvez și am aplanat acest scandal. Pentru mine era bărbatul perfect. Era soarele nostru. Am ajuns râsul unei țări întregi. Viața privată trebuie să rămână acolo. Eu i-am explicat.”, a spus Anamaria Prodan, pentru romaniatv.net.

Anamaria Prodan, acuzații grave la adresa lui Laurențiu Reghecampf

Celebra impresară a reușit să demonstreze tuturor cât de puternică este. Anamaria Prodan susține că s-a făcut de râs în fața întregii țări și a oamenilor care o respectă, însă nu va pleca niciodată capul. Ea a subliniat că cel care a greșit este Laurențiu Reghecampf, care și-a părăsit familia și s-a lăsat „batjocorit” de amantă, ba mai mult, a făcut și un copil cu ea.

„Reghe e istorie și e o parte a istoriei întunecată, așa vreau să și rămână. Undeva acolo departe, eu am spus întotdeauna, noi îl păstrăm în inima noastră pe Reghe pe care noi l-am cunoscut, omul acela demn, care stătea numai în picioare, cu capul sus, nu îndrăznea nimeni să se uite la el.

Mereu ziceam, când se uită cu ochii ăia albaștri, îngheață toată lumea. Au înghețat până au venit căldurile și au dezghețat apele. M-a deranjat foarte tare în toată perioada asta că nu așteptam recunoștință, e greu să fii recunoscător, să ai suflet mare să știi când trebuie să mulțumești, să lași capul jos, că ai greșit.

Când construiești un imperiu nu poți să te duci să faci copii pe unde poți, să te ascunzi, să te înjure amantele, să îți trimită mail-uri de bătaie de joc, să primească și copiii. Tu să stai, să fii mândru, să nu îți vezi copiii, să nu ai nicio treabă, zici că nu a avut niciodată familie și e fecior”, a declarat Anamaria Prodan, în cadrul podcastului Fiță cu Adiță, de pe Youtube.