Dumitru Dragomir nu îl menajează pe Gigi Becali cu nicio ocazie, iar recentele atacuri pe care latifundiarul le-a lansat în direcția Anamariei Prodan i-a dat o idee năstrușnică fostului șef al Ligii I. Dialogul între Dragomir și Gigi Becali a fost incredibil.

Dumitru Dragomir: Eu aș propune un meci între Anamaria Prodan și Gigi Becali și o zic că-l bate. Și eu să fiu arbitru.

Gigi Becali: Eu n-am spus despre ea, am spus la modul general. Păi dacă suntem egali, femeile și bărbații, dacă o femeie dă un pumn… Eu nu vorbesc despre Ana că n-am de ce. Nu vreau s-o supăr. La modul general vorbesc. Cum adică, ești egală, dar dacă ești egal, și bărbatul e egal cu femeia, atunci și bărbatul poate să-i rupă capul, să-i rupă mâna, s-o tundă. Am fost întrebat: L-ați mai lua pe Alexa? Răspunsul meu a fost: Cum să mai poți să angajezi un om d-ăsta. I-a mutat capul din loc o femeie. Trebuia s-o ia de păr, s-o tăvălească și să-i rupă mâna.

Întrebat de Sorin Roșca Stănescu despre predica lui Iisus Hristos despre obrazul întors, Becali a continuat: „Dacă oamenii n-au frică, se face haos. Eu nu comentez Alexa – Anamaria. Pe mine mă interesează cazul ăsta? Ca om public, când mă sună cineva, trebuie să răspund.

Nici măcar Dumnezeu n-a conceput vreodată ca o femeie să bată un bărbat”.

