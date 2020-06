Așa cum se întâmplă în fiecare căsnicie, lau fost de-a lungul căsniciei lor, lucruri bune și lucruri rele. Anamaria Prodan a dezvăluit de unde au început zvonurile despărțirii de fostul antrenor al celor de la FCSB.

„Haideţi să vă zic de unde s-au alimentat zvonurile astea. Un an de zile, cât mama a fost în spital și când nimeni din România nu știa ce are mama de fapt, eu am rămas în țară. Nu m-am despărțit de mama nici măcar o secundă. Am dormit la Spitalul Elias pe o canapea mică vreo patru luni. N-am plecat de acolo pentru că mama putea să moară în orice clipă. Sora mea nu putea să vină din Statele Unite pentru că nu avea cu cine să-și lase copilul, eu am fost singură lângă mama. Probabil mulţi au gândit că dacă eu n-am mers cu Laur în Emirate, gata, ne-am despărţit!”, a povestit Anamaria Prodan.

De când sunt împreună ca soț și soție, au apărut cel puțin patru momente în care cei doi erau ca și despărțiti.

„Lumea vorbește, ne-a divorțat de patru ori, dar eu nu țin cont de asemenea bârfe. Suntem fericiți, avem o familie frumoasă, asta este cel mai important”, a precizat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf dețin apartamente de lux în America. Una dintre cele mai luxoase locuințe pe care cei doi o dețin împreună se află în Los Angeles. Un milion de dolari ar fi costat locuința de vis pe care au achiziționat-o.

În afară de această proprietate, cei doi mai dețin încă 10 case. Prima achiziție din Las Vegas a fost, însă, un apartament în celebra clădire deținută de președintele Americii, Donald Trump.

După moartea Ionelei Prodan, mama Anamariei și a surorii ei, Anca, le-a revenit ca moștenire patru case, terenuri şi conturi în bănci, două maşini, plus bijuterii în valoare de mii de euro și tablouri, totul însumând aproximativ două milioane de euro.

De asemenea, Laurenţiu Reghecampf, a stâns mai multe milioane de euro din contractele în zona arabă, de la echipe ca Al Hilal, Al Wahda şi Al Wasl, potrivit romaniatv.net