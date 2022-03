Anamaria Prodan a lăsat mască pe toată lumea! Laurențiu Reghecampf e istorie. „Îmi place un bărbat!”

Anamaria Prodan este în plin proces de divorţ cu Laurenţiu Reghecampf. Impresara nu l-a lăsat pe fostul partener de viață să își găsească liniștea lângă Corina Caciuc și a scos la iveală o serie de detalii usturătoare. Sarcina iubitei antrenorului i-a pus capac vedetei. Cu toate astea, diva a recunoscut că este îndrăgostită de altcineva.

Anamaria Prodan va fi invitatul special din podcast-ului „Fiţă cu Adiţă„, care va fi difuzat mâine seară. Impresara a recunoscut că există un bărbat care i-a furat mințile și care a făcut-o să îl uite pe Laurențiu Reghecampf. „Da, îmi place cineva! Dacă nu este perfect pentru copiii mei, viitorul meu soţ, dacă eu nu simt că ar face orice pentru copiii mei, nu are nici o şansă! Aşa a fost şi cu Reghecampf!”, a spus Anamaria Prodan.

Vedeta nu a vrut să ofere foarte multe detalii, dar a povestit că „el este dintr-o altă lume!”. Anamaria Prodan a recunoscut că noua cucerire provine din Emiratele Arabe. Cu toate astea, impresara a încheiat cu: „Îl iubesc pe Laurenţiu Reghecampf, soţul Anamariei Prodan şi tatăl copiilor mei!”

Laurențiu Reghecampf iese la atac!

După luni întregi în care Anamaria Prodan l-a criticat, Laurențiu Reghecampf a povestit care este adevărul din spatele poveștilor spuse de impresară. Antrenorul a declarat că nu și-ar neglija niciodată copilul și că i-a fost alături cu fiecare ocazie.

„Pe Bebe l-am înscris, în vară, la Școala Americană aici, în București. Nu am plecat nicăieri fără el. El a fost cu mine în școală, peste tot. Relația mea cu el e foarte bună. Din cauza acestui conflict dintre mine și Anamaria, el suferă și a intervenit o răceală”, a spus Laurențiu Reghecampf la podcastul lui Măruță.

„Sufăr. Nu îmi e ușor să aud cum declară Ana că nu l-am văzut de un an, că nu îmi pasă de copil. Să ajung în fața unui judecător să-mi spună că mie nu îmi pasă de Bebe…îți dai seama că mă doare. Evit să-i fac rău, să-l implic în chestii care-l fac să sufere. De asta mă retrag, ascult, sufăr, pentru că aș putea să-i fac rău Anei în 2 secunde, să-i fac procese. Nu vreau, din cauza lui.

Știu foarte bine cât de mult suferă Bebe. Eu îl cunosc mai bine decât Anamaria de 10 ori. Știu că suferă, indiferent ce îi spune Bebe în față, îi spune doar 50%. Normal că suferă. Am 5 ani din 13 ani pe care-i are Bebe acum în care am dormit seară de seară cu el în pat”, a adăugat Reghe.