Anamaria Prodan a făcut un mare pas în relația cu noul ei iubit. Cum au reacționat copiii ei când l-au cunoscut

Impresara a dezvăluit că trece prin unele din cele mai frumoase perioade din viața ei și că a venit timpul să trăiască pentru ea și nu pentru lume. Cu toate acestea, Anamaria Prodan nu vrea să spună cine este iubitul ei și nici să se știe cum arată acesta.

Anamaria Prodan a dezvăluit că iubește din nou printr-o imagine postată pe rețelele sociale. Ea a fost cucerită de un bărbat misterios, pe care foarte puțină lume îl cunoaște.

Anamaria Prodan l-a prezentat copiilor pe noul ei iubit

Impresara are doar cuvinte de laudă la adresa noului ei iubit, menționând că este un om, înalt, frumos și are toate calitățile pentru a face o femeie fericită. „Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a spus aceasta.

Anamaria Prodan a mai dezvăluit cum au reacționat copiii ei când l-au cunoscut pe iubitul ei. Aceasta a spus că ei au fost cei care i-au dat putere și s-au bucurat extrem de mult pentru că mama lor e din nou fericită cu cineva.

„Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată.

Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu când mă trezesc în fiecare dimineață că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine”, a explicat Anamaria Prodan, potrivit gsp.ro.