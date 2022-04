Anamaria Prodan a dat marea lovitură! I-a îndeplinit dorința mamei sale. Totul s-a întâmplat în plin scandal de divorţ

Ionela Prodan, cunoscuta interpretă de muzică populară, s-a stins din viață în urmă cu patru ani, pe 16 aprilie 2018. Fiica acesteia este decisă să-i îndeplinească mamei sale toate dorințele, așa că de curând a lansat o linie de parfumuri de lux.

În trecut, regretata Ionela Prodan a avut un parfum personalizat, dar atunci afacerea nu a fost un succes. De această dată, Anamaria Prodan este gata să dea marea lovitură. Aceasta a colaborat cu o cunoscută companie din Turcia pentru a obține parfumul perfect cu iz arăbesc, gen oriental, unisex. Anamaria Prodan a dezvăluit că a lucrat opt luni până a reușit să găsească mirosul perfect. Și ambalajul este unul special.

Am îndeplinit multe dintre dorințele ei. Carte, și a mea și a ei, parfumul acum, și ea a avut, dar pe vremea aceea nu a prins. Încă nu am făcut lansarea oficială a parfumului, este ceva high class, pentru că întotdeauna am făcut totul perfect. Nu știu câte cărți sunt de calitatea cărții mele, nu știu câte parfumuri sunt de calitatea a ceea ce am scos. Sticla este o operă de artă, este încrustată în ceramică, a spus impresara pentru Fanatik.