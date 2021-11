COVID -19. Combinația care ucide românii. Analiza care zguduie lumea

Jurnaliștii de la CNN au relatat situația din România, aflată în luptă cu cel mai puternic val Covid-19. Suspiciunile privind vaccinul și credințele religioase duc la o combinație mortală, se arată în reportajul care a surprins dramele pe care pandemia le provoacă în spitalele de la noi.

„Este necruțător – necruțător”, a oftat asistentul Claudiu Ioniță, stând în fața unui șir de morți din morga Spitalului Universitar București. Pe fiecare targă zăcea câte un cadavru într-o pungă de plastic neagră. Morga are o capacitate pentru doar 15 cadavre, dar în ziua în care echipa CNN a vizitat spitalul, acolo erau 41. Imaginea de pe coridoare este dureroasă, scrie CNN, care a surprins o femeie care a fost lăsată în interiorul morgii, pentru a-și privi tatăl pentru ultima oară.

Nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că în România s-ar putea întâmpla aşa o catastrofă

„Nu m-am gândit niciodată, când am început această meserie, că voi trăi așa ceva. Nu m-am gândit niciodată că s-ar putea întâmpla o asemenea catastrofă, în care familii întregi vor ajunge în morminte”, a spus Cătălin Ioniță.

La etajele superioare ale spitalului, toate paturile de la ATI, cu excepția unuia, erau pline. O asistentă schimba cearșafurile de pe un singur pat rămas liber după ce pacientul care îl ocupase era acum la morgă.

CNN: Dr. Alexandra Munteanu la centrul de vaccinare Palatul Copiilor din București

Convingeri religioase puternice și suspiciunile privind vaccinul duc la o combinație mortală

România are una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare din Europa. Puțin sub 36% din populație a fost vaccinată, deși campania de vaccinare a țării a început bine în decembrie anul trecut.

Lucrătorii medicali și oficialii atribuie această rată scăzută de vaccinare mai multor varietăți de factori, inclusiv neîncrederea în autorități, convingerile religioase profund înrădăcinate și un val de dezinformare care se răspândește prin rețelele sociale.

Când dr. Alexandra Munteanu, în vârstă de 32 de ani, a ajuns la serviciu la unul dintre centrele de vaccinare din București, după o tură de noapte la spital, a constatat că numărul celor prezenți era mic, ceea ce, spune ea, este îngrijorător. „Sunt o mulțime de medici, inclusiv eu, care lucrează cu pacienții cu Covid și încercăm să le spunem oamenilor că această boală există”, a afirmat ea.

Diana Şoşoacă, subiect de presă internaţională. Ce spun jurnaliștii de la CCN despre sonatoare

Unul dintre cei mai vocali și de profil anti-vaccinişti ai țării este Diana Sosoacă, membră a Senatului României. Într-una dintre numeroasele ei apariţii publice, a încercat să împiedice oamenii să intre într-un centru de vaccinare din circumscripția ei din nord-estul țării. „Dacă vă iubiți copiii, opriți vaccinările”, spune ea într-un clip video pe pagina ei de Facebook. — Nu-i ucideţi!, relatează CNN.

„Uitați-vă la realitate”, a spus col. dr. Valeriu Gheorghiță, medic al armatei care conduce campania națională de vaccinare. Avem unitățile noastre de terapie intensivă pline de pacienți. Avem o mulțime de cazuri noi. Avem, din păcate, sute de decese în fiecare zi. Deci aceasta este realitatea. Și mai mult de 90% dintre pacienții care au murit au fost nevaccinați, a declarat jurnaliştilor de la CNN..

În București, pe un banner uriaș, care acoperă jumătate din fațada unei clădiri de pe un bulevard central este transmis un mesaj emoționant: Se sufocă. Ne imploră. Regretă. Sunt cuvintele tipărite cu litere negre deasupra fotografiilor alb-negru ale medicilor care se luptă pentru viața pacienților Covid într-o unitate de terapie intensivă.

„Există manipulare”, a spus o femeie care și-a dat numele doar Claudia, adăugând: „Unii oameni nu cred în vaccinuri”

Nicăieri nu este mai evidentă această suspiciune decât în ​​mediul rural, unde ratele de vaccinare împotriva Covid-19 sunt cu jumătate mai reduse față de zonele urbane.

Județul Suceava are cea mai scăzută rată generală de vaccinare din țară. Aici, managerul spitalului județean, dr. Alexandru Calancea, vorbește despre situația acestei regiuni, unde s-a născut și a crescut: Acest județ este foarte religios. Aceasta este o zonă care are o tradiție religioasă puternică și o mulțime de oameni religioși. […] Foarte puțini [preoți] sunt pro-vaccin și cu siguranță îi cunosc pe unii care sunt anti-vaccin. Cei mai multi dintre ei aleg să nu spună nimic, nici pro, nici contra. Avem dovezi, de la spital, de la pacienți care provin din aceleași comunități religioase, unde preotul lor, sau pastorul lor, i-a sfătuit să nu se vaccineze, relatează CNN.

Primarul: „Nu este un vaccin sigur”

În satul Bosanci, pastorul este și primar. Neculai Miron a fost permanent una dintre cele mai vocale personalități publice anti-vaccinare, remarcă CNN. „Nu suntem împotriva vaccinării, dar vrem să verificăm, pentru că au fost multe efecte secundare. Nu credem că vaccinurile sunt foarte sigure.”, a spus el pentru jurnalişti. Părerea nu îi este schimbată nici de informațiile medicale, nici de medicul de familie din sat, care a stat de vorbă cu echipa CNN.

Dr. Daniela Afadaroaie spune că doar 10 oameni se vaccinează zilnic, cu serul Johnson & Johnson. Cele mai recente înregistrări oficiale arată că puțin sub 11% din populația localității a fost vaccinată până la începutul lunii noiembrie 2021. În timp ce ea vorbește despre situația din sat, primarul verifică dosarele de vaccinare. Când medicul îl întreabă când se va vaccina, îi răspunde: „Nu am nevoie să mă vaccinez. Sunt perfect sănătos”.

Pastor: „Cred ceea ce văd, mai degrabă decât ceea ce aud”

În astfel de zone rurale, sărăcia și lipsa educației, împreună cu influența personală a autorităților locale și credințele religioase tradiționale, pot duce la o combinație mortală, remarcă CNN.

Pastorul penticostal local, Dragoș Croitoru, a insistat că nu cunoștea niciun deces din cauza Covid-19 în parohie. „Aici, în biserică, nu avem niciun caz de coronavirus. Avem mortalitate zero la sută, nu cunosc pe nimeni care să fi murit de coronavirus aici în parohia noastră. Și cred ce văd, mai degrabă decât ceea ce aud”, a spus el.

Deși echipa CNN i-a vorbit despre victimele Covid-19 care umplu morga de la Spitalul Universitar București, Dragoș Croitoru nu se lasă convins. „Bucureștiul este mai mare decât Bosanci, din câte știu. Nu am avut niciun mort. Poate că am avut câțiva oameni care au fost bolnavi în sat, da, din câte știu eu, da. Dar rata mortalității în biserica noastră a fost zero.

Morminte în cel mai mare cimitir din Suceava

Între timp, un colț al cimitirului principal din municipiul Suceava, care se află la aproximativ 10 minute de Bosanci, este plin de morminte proaspăt săpate. În capela cimitirului este în desfășurare o slujbă. Pe dealul din spatele capelei, cei îndoliați se adună pentru o înmormântare. În apropiere, se pregătește un alt mormânt.

Crucile de lemn de deasupra fiecărui mormânt nou nu indică cauza morții, așa că nu este clar câți au murit din cauza virusului

Cu toate acestea, un bărbat care lucra la unul dintre morminte a spus că numărul persoanelor îngropate în ultimul timp a fost mult mai mare decât de obicei.„Regrete eterne”, scrie pe o panglică de pe unul dintre morminte.

Întors la morga Spitalului Universitar București, un medic a bătut cu un cui într-un sicriu de lemn. Un coleg a stropit sicriul cu dezinfectant. Pentru cei care mor de Covid, nu vor fi înmormântări cu sicriu deschis. „Vaccinul înseamnă diferența dintre viață și moarte”, a spus Ioniţă. Oamenii ar trebui să înțeleagă asta. Poate că în ultima oră ar trebui să înțeleagă asta. Pentru cei învăluiți în pungile negre dinaintea lui, este deja prea târziu…..mai scrie CNN.