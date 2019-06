Scandal uriaş în Justiţie. Se va desfiinţa Secţia pentru Investigarea Infracțiunilor? Ana Birchall lămureşte totul

Un nou scandal se conturează în Justiţie după ce mai mulţi magistraţi sunt împotriva Secției pentru Investigarea Infracțiunilor. În mai multe dosare sunt vizaţi chiar cei care vor desfiinţarea acestei secţii





Ministrul Justiţiei, Ana Birchall a afirmat că nu va susţine cererile magistraţilor şi nu va desfiinţa această secţie.

„Niciodată nu am vorbit despre desființarea acestei secții. Plus, niciodată nu am luat în discuție ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție să fie sub coordonarea ministerului Justiției, ci doar am luat în discuție să fie sub coordonarea plenului CSM, pentru că acum este doar sub coordonarea unei secții din CSM și anume cea a judecătorilor”, a spus Birchall, potrivit antena3.ro

Rares Bogdan sare la gatul lui Dacian Ciolos: Va fi SPULBERAT! Se agita apele in Opozitie

Pagina 1 din 1