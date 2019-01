Borcea lovește din nou! Triunghi AMOROS în SHOWBIZ. TUPEU fără LIMITE pentru omul de afaceri. Dezvăluiri INCENDIARE

Alina Vidican a vorbit despre relația cu care o avea cu Valentina Pelinel, acutala soție a fostului său soț. Ea a spus că îi era dragă și nu se aștepta ca Pelinel să râvnească la soțul ei.





„Valentina și soțul ei mergeau în vacante cu mine și cu Cristi. Am petrecut câteva zile la San Juan, mai multe vacanțe la Miami. Nu am crezut că râvnește la soțul meu. Am avut o părere foarte bună despre ea. Eram toți prieteni de familie și ea îmi era dragă”, a spus Alina Vidican, conform stirinebune.gsp.ro . Cristi Borcea a divorțat de Mihaela Borcea pentru a fi împreună cu Alina Vidican, de care s-a despărțit ulterior pentru a fi cu Valentina Pelinel. Soția lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, a vorbit despre începuturile ei în Statele Unite și despre iubitul ei de atunci, în vârstă de 70 de ani.„Cinci ani am avut acelaşi iubit, Victor Hugo, ceea ce mi-a adus protecţie şi i-a împiedicat pe cei din jur să mă vadă şi să mă trateze ca pe o femeie ieftină, cum s-a întâmplat cu altele. El e patronul celei mai mari fabrici de pielărie din America de Sud, locuieşte la New York şi colaborează cu mari nume ale modei”, a declarat Valentina Pelinel. După această relație, Valentina Pelinel a fost căsătorită cu Cristian Boureanu, iar anul trecut s-a căsătorit cu Cristi Borcea.

