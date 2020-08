Condamnat la închisoare cu executare, în „Dosarul Transferurilor”, impresarul Ioan Becali a rememorat perioada pe care a tărit-o după gratii. Giovanni a povestit că a fost contabil la spălătorie și reușise să impună reguli clare în propria-i celulă.

„Am luat trei ani și patru luni, dar am făcut doi ani și șapte luni. Am lucrat contabil la spălătorie. Făceam contabilitate: câte, cum, ce, ce se pierde, ce nu se pierde. Răspundeam de ce lipsește. Mulți luau acasă așternuturile, alții ștergeau cu ele pe jos în loc să le pună pe pat. Și-așa mai departe… Am câștigat zile acolo. Am mai scris și trei cărți și am câștigat încă 90 de zile. Am stat cu Victor și cu Borcea. Dar pe unde am trecut m-am întâlnit cu toți miliardarii României”, a declarat Becali în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.

„La mine în cameră trebuia să fie curat! La mine în cameră nu se fuma! Borcea nu fuma trabucuri nici în curte. Că-mi dăuna… La mine în cameră nu intrau pedofili, violatori! Maximum traficanți de droguri, nu consumatori. Când m-am dus acolo știau și comandatul, și gardianul cine sunt. „Băi, e Giovanni Becali, despre ce vorbim?!”. Lumea a înțeles… „Stați, bă, că e ăsta aici!”. M-au respectat. Era o ierarhie, logic!

Cu violatorii, cu pedofilii ești în pericol. Până și homosexualii era greu să se apropie de camerele noastre. Erau niște principii de oameni cu onoare”, a mai spus impresarul.

El a redat o discuție avută cu Jose Mourinho, după ce a fost condamnat. „Eram și nervos înainte de proces. Știți bine cum a fost procesul nostru. N-a fost atât de curat, cinstit… M-am întâlnit de două ori cu Mourinho la Londra și mi-a zis: „Incredibil, Giovanni, la câți bani ai adus în țară să faci pușcărie…! Eu am dat banii și la revedere!”. Messi, Ronaldo, toată lumea… Cu noi s-a început, în România.”