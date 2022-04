Amintiri din infernul Cernobîl! Dezvăluiri cutremurătoare ale supraviețuitorilor: „Când respiram, sesizam un gust metalic. Atât”

În cei 36 de ani, câți au trecut de la catastrofa nucleară de la Cernobîl, cei care au participat la lichidarea consecințelor acelui dezastru au trăit, zi de zi, clipă de clipă, cu amintirile despre ceea ce le-a fost dat să suporte. În ajun de 26 aprilie, unul dintre participanţi și-a împărtășit gândurile cu ZdG.

Am construit calea ferată spre reactor. Traversele le duceam în brațe noi, ostașii. Când am născut al doilea copil, nu încetam să întreb medicii dacă e sănătos. De două ori ne-au dat câte o linguriță cu iod. Am dus pe mâini sicriele a 18 cernobîliști. Atomul pașnic, ieșit de sub control, reprezintă un mare pericol.