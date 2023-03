Americanul care a câștigat peste două miliarde de dolari la loterie. Care a fost prima achiziție pe care a făcut-o

Edwin Castro este bărbatul care a câștigat jackpotul de peste două miliarde de dolari la loteria Powerball, cel mai mare premiu din toate timpurile. Bărbatul din California a decis să facă o mare achiziție la scurt timp de la evenimentul care i-a schimbat viața. El și-a cumpărat o vilă pentru care a plătit nu mai puțin de 25 de milioane de dolari, aproximativ 2,56% din suma câștigată la loterie.

Marele câștigător a ales să primească o tranșă unică de încasare. Castro și-a trecut pe numele lui una dintre cele mai scumpe locuințe din cartierul Hollywood Hills. Cumpărarea casei a fost cea mai mare achiziție făcută în acest an în cartierul exclusivist. Bărbatul din California s-a bucurat și de o reducere pentru că noua sa locuință costa 29,95 de milioane de dolari în vara anului trecut.

Câte camere are vila de 25 de milioane de dolari

Vila a fost construită, în urmă cu un an, de Roman James Design, un dezvoltator imobiliar de lux. Locuința din Hollywood Hills are trei etaje, terasa pe acoperiș, cinci dormitoare, șase băi, o sală de jocuri, pivniță, cinematograf, bar și o sală de sport. În plus, oaspeții lui Castro se pot bucura de piscine, dușuri cu aburi și saună. Pereții din spatele vilei de 25 de milioane de dolari sunt din sticlă, iar în această parte se află un centru spa, o bucătărie în aer liber și o piscină exterioară.

Castro a achiziționat biletul câștigător de la o benzinărie Altadena în luna noiembrie a anului trecut. El a nimerit toate cele cinci numere câștigătoare. Americanul nu a vrut să vorbească cu presa despre experiența sa când a fost să își ridice premiul în urmă cu o lună. Ulterior, el a transmis un punct de vedere în legătură cu ce a simțit când a aflat că este marele câștigător. Castro a dezvăluit că a fost „șocat și extaziat” să câștite atât de mulți bani, potrivit potrivit Los Angeles Times.