Americanii au ajuns să plătească medicamentele europenilor

Societatea Națională a Bolnavilor de Scleroză Multiplă din SUA a dovedit, printr-un amplu studiu de piață, că agenția guvernamentală US Food And Drug Administration (FDA), care dă OK-ul ca medicamentele să ajungă pe piața din întreaga lume, a creat un sistem-monstru. Aritmetica celor care au dovedit discrepanța are o concluzie clară: bolnavii din SUA subvenționează medicamentele pentru toată Europa.