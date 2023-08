Amenzi mari pentru cei care nu respectă regulile de pe litoral. Explicația lui Arafat

Secretarul de stat în cadrul MAI, Raed Arafat, cere amendarea celor care ignoră steagul roşu arborat în stațiunile de pe litoral. El a mai spus că viața salvamarilor este în paricol din cauza turiștilor care nu respectă regulile.

Recent, judeţul Constanţa s-a aflat sub cod galben de vânt, iar pe litoral salvamarii au arborat steagul roşu care interzice scăldatul în mare. Din cauza valurilor mari şi a curenţilor puternici exista risc crescut de înec. Cu toate astea, turiștii nu au ținut cont de recomandările salvamarilor și au intrat în apă.

În Eforie, mai mulți turiști s-au certat cu salvamarii pentru că nu au fost lăsați să intre în apă. În urma scandalului doi turişti au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale. La începutul săptămânii, în Mamaia, 4 persoane au murit, după ce s-au înecat în mare.

În minivacanța de Sfânta Maria, mai mulți turiști s-au înecat la Costineşti şi Venus, pentru că au ignorat steagul roșu, potrivit News.

Un salvamar a declarat că mulți turiști nu respectă regulile și că intră în apă fără să se gândească la consecințe. El a mai spus că aceștia nu ascultă sfaturile nici după ce le explică care sunt riscurile.

„Eu ieri am vorbit în megafon de am răgușit degeaba. Turiștii se retrag la mal, după ce am făcut 100 de pași, intră iar în apă. Își pun singuri viața în pericol și nu realizează gravitatea situației în care se află, decât în momentul în care nisipul le curge de sub picioare. Ba mai mult, pe mine mă deranjează faptul că atenționez, informez, îi rog, chiar îi cert, de multe ori, pe unii turiști: Nu aveți voie să lăsați copilașii cu mijloace plutitoare, asta înseamnă moarte sigură. Îi ia și îi duce. Vedeți că întotdeauna pe steag roșu, când este furtună, apar de obicei și curenții care sunt extraordinar de periculoși. Nu fac altceva decât să te ia, chiar cu apa până la genunchi, să te tragă undeva în larg. Și acolo doar înotătorii foarte experimentați și cu mult, mult noroc reușesc să iasă din acest curent și să fie salvați”, a declarat salvamarul.