Soprana Amelia Antoniu, chemată în instanță. Scandal cu fostul soț

Amelia Antoniu, prim-solista Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”, a fost chemată în instanță de Niculae Gamenț. Fostul soț le cere judecătorilor să revină asupra deciziei privind domiciliul fetiței lor. De asemenea, bărbatul a dat în judecată și Autoritatea Tutelară – Primăria Sector 4 București.

Amelia Antoniu, conflict cu fostul soț

Nicolae Gamenț cere ca, pe cale de ordonanță președințială, să se dispună schimbarea domiciliului fetiței lor, Alexia. De altfel, fostul soț al sopranei Amelia Antoniu a solicitat și încredințarea minorei spre creștere și educare.

Copila ar fi decis să se mute definitiv la tatăl ei, după ce ar fi trăit mai multe episoade traumatizante în casa mamei.

Amelia Antoniu a divorțat de fostul soț în septembrie 2011. În momentul respectiv, bărbatul acceptat că fiica lor să rămână în custodia mamei, însă pe parcurs lucrurile s-au schimbat. De altfel, înainte de ajunge la separare, Nicolae Gamenț a făcut tot posibilul pentru a-și salva căsnicia.

„N-am reuşit să o conving să renunţe la divorţ. Până la urmă am fost nevoit să accept înţelegerea aşa cum a fost făcută, înainte de introducerea acţiunii. În tot acest timp am încercat să o conving să renunţe, dar nu am reuşit. Noi am hotărât ca fetiţa să rămână la ea. ”, mărturisea acesta după divorț.

Minora a fugit la tatăl ei

Fostul soț al sopranei susține că minora a fost îndepărtată de mama ei, dar și că în locuința acesteia ar fi trecut prin mai multe episoade de violență traumatizante. Copila și-ar fi exprimat dorința de a rămâne alături de tatăl ei. În acest sens, fostul soț al sopranei a deschis procesul pe 4 ianuarie 2024.

Printre nemulțumirile lui Nicolae Gemenț se număra și faptul că soprana nu o lăsa pe fată să meargă la domiciliul tatălui, în ciuda hotărârii judecătorești definitive.

Amelia Antoniu, conflict în familie

Fostul soț al sopranei a trimis o solicitare la DGASPC – Sector 1 prin intermediul căreia a solicitat evaluarea stării emoționale a copilei, precum și includerea acesteia într-un program de consiliere psihologică.

Niculae Gamenț susține că nu era înștiințat când minora ieșea din România și nici nu a avut acces la catalogul ei. De asemenea, acesta este nemulțumit de faptul că soprana îi arăta copilei unele conversații dintre ei. Mai mult, bărbatul susține că fetița ar fi fost lovită de mama ei în repetate rânduri.