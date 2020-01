Întebat dacă Teheranul își va asuma responsabilitatea completă pentru tragicul accident aviatic ce a avut loc zilele trecute, Morteza Aboutalebi a evitat un răspuns direct, preferând să spună că săptămâna viitoare va deschide o carte de condoleanțe.

Ulterior, a încercat să explice că, potrivit informațiilor oficiale venite din partea guvernului iranian, accidentul a fost provocat de o problemă tehnică, ce a apărut după începerea zborului, în apropierea Aeroportului Internaţional din Teheran, Imam Khomeini, şi a fost o problemă a motorului avionului.

La insistențele jurnaliștilor, care i-au amintit că există imagini video care ar putea demonstra că avionul a fost doborât de o rachetă a armatei iraniene, ambasadorul a spus că nu știe la ce imagini se face referire.

”Nu ştiu la ce imagini vă referiţi, dar, potrivit informaţiilor oferite de autorităţile iraniene, pe care le-am primit, au invitat diferite echipe tehnice din ţările relevante, precum Ucraina, să se alăture echipei de investigaţie şi ar trebui să aşteptăm o concluzie. Niciunul dintre noi, cei de aici, şi, bineînţeles, îmi puteţi aproba acest drept, nu sunt o autoritate tehnică în această privinţă, ar trebui să aşteptăm concluzia pe care ei o vor primi. În final, la acel moment eu şi alte autorităţi iraniene vom putea informa presa internaţională în această privinţă”, a declarat Morteza Aboutalebi, potrivit rador.

”Cutiile negre sunt disponibile”

De asemenea, întrebat de ce Iranul nu predă cutiile negre ale avionului, ambasadorul a spus că, potrivit legislaţiei internaţionale, cutiile negre ar trebui investigate în ţara unde a avut loc accidentul. ”Acum, cutiile negre sunt disponibile pentru echipa tehnică, ce vine din autorităţi diferite relevante, care le vor deschide, descifra şi, desigur, potrivit regulamentelor internaţionale, ar trebui să fie sub supervizarea reprezentanţilor delegaţiilor străine şi asistenţă, de exemplu asistenţa tehnică în această privinţă, de exemplu privind software-ul de care este nevoie pentru a citi informaţiile. Apoi, aceasta ar putea însemna cooperarea dintre diferitele grupuri de acolo, pentru a-i ajuta, pentru a-i asista, pentru a afla situaţia reală”.

”Să aveți un an cât mai bun”

Cât depre evoluția conflictului dintre Iran și SUA, răspunsul ambasadorului Morteza Aboutalebia a uimit asistența. Trebuie să spun că am uitat să vă urez „La mulţi ani!” pentru începutul Anului Noi. Aşadar, permiteţi-mi să vă urez acum „La mulţi ani!” şi să vă urez să aveţi un cât mai bun, cu multă sănătate şi mult succes în acest an gregorian nou, creştin! Şi chiar dacă acest An Nou a început deja şi lumea se bucură de acest eveniment pe întreg mapamondul, unii dintre liderii lumii, aşa cum este domnul Trump, se pare că nu s-a bucurat de această fericire a oamenilor”, a spus Morteza Aboutalebi, citat de rador.

Ce cuta Soleimani în Irak

Întrebat care era scopul generalului Soleimani în Irak, în condițiile în care există atâtea canale diplomatice de comunicare, ambasadorul a spus că acesta trebuia să-i ducă un mesaj premierului irakian și a fost martirizat.

”Noi în diplomaţie avem canale diferite prin care se efectuează acest tip de mesaje. Cu siguranţă, dat fiind că dumneavoastră sunteţi ziarişti care au legături cu chestiunile internaţionale şi activaţi în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale, ştiţi foarte bine că, în funcţie de conţinut, de calitate şi de condiţiile în care se prezintă un mesaj, acestea pot fi oferite prin intermediul diferitelor mijloace. Există mai multe mijloace pentru a face acest lucru. Mesajele, aşadar, pot fi uneori transferate prin preşedinţi, prin prim-miniştri, prin anume reprezentanţi speciali şi prin intermediul ambasadorilor. Aşadar, în lumea diplomatică avem foarte multe canale de a face acest schimb de mesaje şi nu cred că trebuie să existe dubii şi să existe întrebări, ca în acest caz, de ce mesajul nu ar fi fost dat prin intermediul unui înalt reprezentant politic al Iranului, cum ar fi fost echivalentul primului ministru”.

