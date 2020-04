În plin scandal iscat de condițiile de muncă inumane din anumite ferme germane, Ambasada României ia atitudine și îi asigură pe români că problemele lor sunt tratate cu maximă seriozitate. Emil Hurezeanu spune că, având în vedere și dificultățile suplimentare generate de criza coronavirus, mai ales pentru cei aflați departe de țară ”ne-am asumat o manifestare extrem de ofensivă. (…)

Arătăm permanent că în toate deciziile luate cu privire la sezonieri trebuie ținut cont și de dimensiunea umanitară și vulnerabilitatea acestora în această perioadă dificilă când nu au nici măcar posibilitatea de a se repatria în țară, din cauza restricțiilor bine-cunoscute”. Aceste eforturi au permis și mobilizarea mai rapidă a instituțiilor germane în sensul clarificării și investigării cu celeritate a unor situații, dincolo de procedurile care sunt aplicate în mod uzual.

Emil Hurezeanu vorbește în scrisoarea sa deschisă despre abuzurile din partea angajatorilor germani. ”Se critică des faptul că fermele ar ține mai mult decât este rezonabil cărțile de identitate. Ele sunt în mod firesc necesare acestora pentru întocmirea formalităților contractuale și pentru înregistrarea în fața autorităților locale, dar trebuie înapoiate imediat ce acestea au fost încheiate.

Altfel, reprezentanții diplomatici și consulari vor semnala de îndată că documentele de identitate aparțin de drept statului român și sunt în posesia exclusivă a titularilor lor”, notează ambasadorul. El menționează că ”există și alt fel de probleme”: autoritățile germane se văd nevoite să caute cetățeni români care au părăsit carantina și care pot reprezenta un risc epidemiologic pentru sănătatea publică.

Hurezeanu: ”Există și alt fel de probleme”

”Ambasada României la Berlin atrage atenția că și aici, în Germania, ca și în România, aceasta este o faptă deosebit de gravă. În acest context, apreciem că „ideile“ de exacerbare a conflictelor sau, mai grav, de părăsire a locului desemnat de carantină (spre ex. pentru a căuta de lucru în alte ferme), reprezintă o formă de iresponsabilitate.

Persoanele care fac acest lucru se expun riscului unor consecințe penal-administrative și financiare majore și asupra cărora, odată pornite mecanismele instituționale specifice, nu mai putem avea niciun fel de influență”, mai notează ambasadorul.

În scrisoarea adresată membrilor diasporei, lucrătorilor sezonieri, ”precum și tuturor celor care, din România, urmăresc cu maxim interes evoluția actuală a acestei teme a muncii în Germania”, Emil Hurezeanu vorbește despre faptul că, de 10 zile, de când au început mai multe semnalări în presă cu privire la situația lucrătorilor sezonieri români din Germania, Ambasada României la Berlin a investigat toate problemele aduse la cunoștință în mod direct sau prin intermediul presei.

Ambasada României la Berlin așteaptă sesizări directe din partea muncitorilor nemulțumiți

”Vă pot spune că, în ciuda personalului restrâns de care dispun și a limitărilor create prin condițiile epidemiologice actuale, am cercetat TOATE cazurile care ne-au fost semnalate. Unele dintre acestea, relativ puține, ne-au fost aduse la cunoștință în mod direct de către cei implicați, ceea ce este foarte bine, pentru că ne ajută să scurtăm timpul de reacție.

Am pus la dispoziție mai multe modalități de contact, pe care le regăsiți ușor pe site, și pe care chiar le-am suplimentat cu noi linii dedicate în contextul crizei cauzate de extinderea pandemiei de coronavirus. Ambasada României la Berlin și Consulatele generale de la Stuttgart, München și Bonn și-au asumat efortul de a asigura, zi de zi, una dintre cele mai complete deschideri față de cetățeni și autorități din întreg aparatul diplomatic românesc.

Majoritatea semnalărilor au fost transmise, însă, către presă. În astfel de cazuri, din cauza faptului că articolele media de obicei nu includ datele necesare pentru identificarea exactă a fermelor în cauză, fiecare speță presupune un timp suplimentar anume dedicat obținerii unor astfel de date.

Mulțumesc, cu această ocazie, mass media pentru prezentarea acestor situații, astfel încât să luăm cunoștință și să le putem clarifica. Totodată, fac și un apel la publicarea cu discernământ a unor informații verificate sau cel puțin credibile, astfel încât fie diminuat riscul de a crea probleme și neînțelegeri suplimentare cu privire la un subiect atât de sensibil. (…)

Trebuie știut că, deși nu am fost responsabili de apariția acestor situații (nu am fost parte a proceselor de decizie care au dus la venirea sezonierilor în Germania), am considerat că trebuie să ne asumăm răspunderea soluționării lor. De aceea, de fiecare dată, am pornit din proprie inițiativă demersuri de informare și sesizare pe lângă o întreagă serie de autorități germane, atât la nivel federal, cât și de land”, arată ambasadorul României la Berlin.

Problemele românilor, semnalate autorităților

Acesta susține că ”am identificat, am intrat în contact direct și am avut discuții ferme cu operatorii economici vizați, imediat ce acest lucru a fost posibil. În toate cazurile, am procedat la verificarea și clarificarea în fapt a aspectelor semnalate, astfel încât să ne putem asigura dacă sunt respectate drepturile firești la condiții de muncă și remunerare decente, așa cum sunt ele conferite prin legislația germană.

Concluziile și constatările sunt în mod firesc transmise și către instituțiile competente din România, după caz la MAE, MMPS, MADR, MAI, DSU etc..

În fiecare caz în parte, pentru completarea unui tablou realist al stării de fapt intrăm în dialog, pe lângă inițiatorii semnalărilor, cu fermele vizate, cu organele responsabile de Poliție, cu Autoritățile locale de Sănătate, cu cele de Protecție a muncii ori care au în sarcină verificarea respectării condițiilor de salarizare, cu rețelele cunoscute de solidaritate și consiliere ș.a. în funcție de situația concretă”.

Nu în ultimul rând, ”dată fiind amploarea subiectului, consider că este necesar să continui acest efort de comunicare și mă adresez și eu, personal, Dumneavoastră, lucrătorilor sezonieri, diasporei românești și publicului, în general. Datoram acest lucru celor peste 700 de mii de compatrioți care se află în Germania cu forme legale, cea mai mare comunitate a unui alt stat membru UE, și care este foarte bine integrată în viața socială și economică a Germaniei.

Datoram acest lucru și celorlalți, aflați în situații neregularizate și, tocmai de aceea, mai vulnerabile. (…) Vă doresc tuturor, Dumneavoastră, familiilor și apropiaților, multă sănătate, să străbateți cu bine această încercare, să aveți putere de muncă și să vă bucurați pe măsura eforturilor pe care le faceți”, mai notează Ambasadorul Emil Hurezeanu în încheierea scrisorii sale deschise.