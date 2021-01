Rachel Uchitel, una dintre amantele celebrului Tiger Woods a decis să dea cărțile pe față. Femeia apare în partea a doua a unui documentar realizat de HBO. Personajul central este marele jucător de golf, care a scris istorie în acest sport. Și care a avut mari probleme din cauza scandalurilor sexuale în care a fost implicat. Totul culminând cu divorțul prin care a trecut. Uchitel a povestit că a sunat-o pe Elin Nordegren, soția sportivului. Și i-a spus că nu a avut o relații intime cu Woods, conform retetesivedete.ro.

Tiger Woods, prins între amantele sale

Rachel a afirmat că Tiger Woods i-a făcut legătura telefonică cu soția sa. Și asta după ce i s-a alăturat la campionatul Australian Masters, în noiembrie 2009. „Am avut o conversație extinsă de 30 de minute, Elin și cu mine. Am convins-o că nu am o relație sexuală cu Tiger. Am vorbit despre cum l-am cunoscut pe Tiger, cum i-am cunoscut și prietenii, cum și de ce mă aflam în Australia””, a spus femeia, conform sursei citate.

Povestea a fost făcută publică de National Enquire. „Povestea a ieșit public, însă nimeni nu s-a uitat la ea. Între povestea asta stupidă și apelul cu Elin îmi amintesc că m-am gândit: Oh, Doamne, vom trece chiar și peste asta”, a mai spus Rachel în documentarul respectiv.

„Când am vrut să plec, mi-a luat numărul de telefon”

Elin l-a dat afară din casă pe Tiger și i-a distrus mașina cu un cub de golf. „Tiger stătea singur așa că am mers să vorbesc cu el. Când am vrut să plec, mi-a luat numărul de telefon. Probabil că mașina nici nu a ajuns la colțul străzii că el deja începuse să îmi scrie mesaje”. Și-a amintit Rachel despre perioada în care l-a cunoscut pe marele sportiv.

„A spus ceva de genul: ,,Când te pot revedea?”. Era un om căruia îi plăcea să intimideze, ăsta era Tiger Woods. Știam că este căsătorit, știam că are responsabilități. Apoi a spus: ,,Vreau să zbori la Orlando și vin să ne vedem acolo”.