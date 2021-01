„Am vrut să mă fac astronaut”. Legătura lui Bogdan Ficeac cu cercetarea în domeniul fizicii

Care este legătura lui Bogdan Ficeac cu cercetarea din domeniul fizicii? Invitat al lui Mirel Curea în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, Bogdan Ficeac a vorbit despre începuturile sale în presă, dar și despre perioada în care a lucrat în cercetare, în domeniul fizicii.

De presă s-a apucat, în momentul în care a început să scrie, prin anii 1983, 1984, în revista Magazin.

„În `83 îmi cumpărase tatăl meu o mașină de scris Golden Fish, de aia chinezească și am zis „Hai să mă apuc să învăț”. M-am dus la Miliție, am dat și o mostră, ca să fie totul bine”, a dezvăluit Bogdan Ficeac.

Inițial, a învățat să scrie la mașina de scris copiind articole din ziare. După un timp, s-a plictisit de această îndeletnicire și d-a gândit să scrie o povestire. Jurnalistul a povestit că citise în „Știință și tehnică” despre un concurs de literatură SF. A trimis povestea, care a luat premiul cel mare al revistei Magazin,

„Am scris o povestire, că eram cititor de SF avid. Am văzut că era un concurs în „Știința și tehnica”. M-am uitat la Poșta rubricii și am văzut că nu îi beșteleau pe ăia care scriau prostii acolo. Mi-am zis, „Dacă o fi o prostie, nu mă știe nimeni, așa că hai s-o trimit”. Și-am trimis-o și am luat premiul revistei Magazin. Era la revista Magazin Dorel Dorian, Alex Ștefănescu. Dorel Dorian m-a și luat sub aripa lui.

Și-am început, îmi dădea să scriu aproape săptămânal sau la două săptămâni, o povestioară SF pentru revista Magazin. După aia am început, eu fiind absolvent de Fizică, Biofizică, Laser, m-a întrebat dacă nu vreau să iau și eu o pagină. Magazin devenise revistă de popularizare științifică.

Și aveam o pagină să scriu despre locurile unde am lucrat. Despre laserii de la Măgurele, ori despre vreun institut de biofizică. După aia am participat și la alte concursuri. Am cam luat toate premiile care se luau an de an, pe atunci. Și am început să scriu în almanahuri. Am scris în almanahul Anticipația, în almanahul România Literară, în almanahul Magazin”, a declarat Bogdan Ficeac.