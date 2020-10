Cu toate că a împlinit 41 de ani, Anna Lesko continuă să șocheze în aparițiile tv și pozele incendiare de pe net. Acum ea a dezvăluit secretul siluetei sale. Ea a mărturisit ce anume mănâncă, dar și la ce bunătăți a renunțat pentru a se menține în formă.

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko.

Ce pretenții are de la bărbatul lângă care ar trăi

Deși are o carieră înfloritoare, un copil care îi aduce bucurii în fiecare zi, este admirată de bărbați, din ecuație lipsește un iubit. În cadrul unui interviu, Anna Lesko le-a mărturisit fanilor ce pretenții are de la viitorul ei partener de viață.

„Eu sunt extrem de independentă. Fac totul singură, duc pe spezele mele o groază de lucruri. E foarte obositor aşa. Nu sunt uşor de digerat. Am reguli în casă stricte: ai desfăcut ceva, arunci ambalajul, să fie ordine, nu arunci hainele oriunde, nu te descalţi oriunde. La mine totul are locul lui. Şi în bucătărie gătesc curat. Pe de altă parte, dincolo de casă, eu nu sunt femeia care sufocă omul de lângă ea cu întrebări: ce faci, unde eşti. Mi se ofilesc urechile la discuţiile astea.

Iar ceea ce nu fac eu nu-mi place să mi se facă. Nu sunt uşor de suportat într-o relaţie. Iar dacă cel de lângă mine nu rezonează, lucrurile merg înainte pe nervii şi pe neuronii mei. Astfel încât ajung să cred că mai bine mă descurc singură, însă da, e firesc să fie nevoie de o relaţie. Dar nu e foarte uşor cu mine. Deşi de-a lungul timpului am lăsat de la mine şi am zis că dacă nu e wow, măcar să fie ok. Şi tot nu a mers”, a declarat vedeta potrivit Cancan.