Spălarea pe mâini e exemplară, conform acelorași modele. Securitatea trebuie scoasă, în ciuda tuturor dovezilor, ca și în cazul 13-15 iunie 1990, uscată și curată.

Să nu uităm că ne merităm soarta din moment ce îi tolerăm pe procurori, niște avocați ai statului, în rândul magistraților.

Mai mare râsul decât pisica sălbatică, cum zicea un vechi prieten de-al meu!

Acolo a fost o provocare, zic procurorii! De acord, dar fiind de față și unul dintre cei gazați nasol de tot pe 18 august, am văzut cu ochii mei că provocatorii, toți în tricouri negre, erau ocrotiți de jandarmi, odihnindu-se cu rândul lângă tulumba de pe partea Palatului Victoria dinspre Iancu de Hunedoara.

Și nu eram la prima confruntare cu trupele fostei Securități, căci după 1989 am fost la mai toate marile revolte anti-comuniste.

Bașca, l-am cunoscut pe unul dintre cei care s-au făcut că atacă pe la orele 16 și ceva sediul guvernului. A doua sau a treia zi am băut și o bere cu el, când am constatat că mă trage de limbă.

I-am spus chiar mai multe decât am făcut în ziua când pușcăriașul Liviu Dragnea și gașca lui de nelegiuiți au încercat să pună cu botul pe labe pe românii care nu suportă tirania proștilor și hoților.

Băiatul ăsta, la alte câteva zile, mi-a spus că a fost chemat la o discuție de către penibilul șef al Jandarmeriei, parcă Cucoș, care l-a impresionat prin numărul mare de icoane din birou și patriotismul de care era animat. Provocatorul, la alte câteva zile, era reactivat în rândul fostelor trupe ale Securității, mascate de Iliescu în 1990 sub numele de Jandarmerie.

După 18 august, am avut imediat mari probleme cu ochii, așa că am mers la medicul oftalmolog, care mă văzuse doar cu o lună și jumătate înainte și nu înțelegea ce mi se întâmplase de am ajuns așa repede în prag de orbire.

I-am spus de unde bănuiam că mi se trage. Mi-a zis să aflu cu ce-mi dăsduse Jandermeria în ochi. Le-am scris nenorociților. Iată cum mi-au răspuns că m-au tratat cu gaze de cea mai bună calitate:

„Domnului Catalin-Roland PENA

In urma petitiei dumneavoastra inregistrata la Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane cu nr. l8507 din 20.08.2018, va comunicăm urmatoarele:

CS (O-Chlorobenzylidenenmalonnitrile) si OC (Oleoresin Capsicum) sunt substantele active din munitia folosita, care este fabricata conform standardelor europene si Internationale.

Munitia neletală și gazele lacrimogene folosite au certificat de calitate si garantie, precum si declaratie de conformitate.

Materialele folosite de Jandarmeria Romana sunt achizitionate exclusiv de la producatori autorizati si certificati conform legii.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va asiguram in continuare de toata disponibilitatea in ceea ce privește oferirea de informatii de interes privind activitatea institutiei noastre cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Semnat Colonel Sindile Ionuț-Cătălin”.

Ca pe 20 iulie 2020 să citesc pe blogul maestrului Cristian Unteanu: