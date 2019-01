Alt dosar pentru procurorii UNITĂȚII de ELITĂ din DNA. Achetatorii sunt ACUZAȚI de constituirea unui GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT

Procurorii de la DNA Ploiești, supranumită „unitatea de elită” a instituției anticorupție, urmează să fie cercetați inclusiv pentru constituire de grup infracțional organizat, arată surse judiciare.





Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului General a început, vineri, urmărirea penala „in personam” față de Lucian Onea, Negulescu Mircea zis si “Portocală” si Răileanu Elena Cerasela, dar și față de polțtisti judiciari, pentru represiune nedreaptă și alte infracțiuni în raport de abuzurile acestora și față de fostul șef al DGA Prahova, Constantin Ispas.

Ispas susține, potrivit site-ului incisivdeprahova.ro, că Negulescu a folosit interlopi în denunțurile strânse împotriva lui.

În februarie, anul trecut, fostul șef al DGA, a depus plângere împotriva anchetatorilor. El a relatat apoi modul de acțiune al procurorilor de la DNA Ploiești. „Strângea denunţuri şi la adresa mea. O parte din interlopii arestaţi, au fost arestaţi ca urmare a serviciului meu. Au fost arestaţi, apoi eliberaţi. Lua şpagă de la ei. Făcea trafic de influenţă, şantaj. Le-a promis că nu ne mai prinde toamna. Nu mai gustăm din must. Am trimis o notă la Parchetul general în speranţa că se vor rezolva aceste lucruri. Am fost reţinut de domnul Onea şi de doamna Răileanu pentru aproape tot codul penal. I-au făcut dosar şi mamei mele de 80 de ani şi fiului meu student pentru spălare de bani. La reţinere am intrat în comă diabetică. Mi-a spus că la mine e licitaţie. De la 15 ani în sus de puşcărie. Mi-a făcut copilul jegos. I s-a făcut dosar şi fiului meu pe care îl numea penal. Am stat aproape 6 luni la Câmpina arestat. Trebuia să îl denunţ pe procurorul general, Niţu şi pe procurorul Doană”, declara Ispas.

Tot în acea perioadă, au mai făcut plângeri împotriva procurorilor și Cristinel Toader , adjunctul Poliţiei Locale Ploieşti, Liviu Tudose , fost procuror șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Daniel Bucur , procuror la Parchetul Judecatoriei Sinaia, Andreea Cosma și Vlad Cosma.

În sarcina anchetatorilor au fost reținute mai multe infracțiuni, inclusiv de purtare abuzivă și abuz în serviciu.

Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii a decis, vineri, încetarea activității la Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Ploiești pentru procurorii Alfred Savu, Giluela Deaconu și Elena Cerasela Răileanu. Aceștia vor reveni la parchetele unde au activat anterior.

Decizia Secției pentru procurori a CSM vine după ce procurorul șef adjunct DNA, Călin Nistor, care asigură conducerea Direcției, a trimis, joi, Secției de procurori a CSM solicitarea avizului de revocare din funcția de procuror DNA Ploiești pentru Lucian Onea și cereri de încetare a activității pentru cei trei procurori de la aceeași structură.

