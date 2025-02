Monden Alina Sorescu, dezvăluiri în serial despre divorțul de Alexandru Ciucu. Cel mai urât episod







Alina Sorescu a scos la iveală noi detalii din căsnicia cu Alexandru Ciucu. Artista a spus că fostul ei soț făcea totul de fațadă și că i-a interzis să o mai alăpteze pe fetița lor Carolina după nașterea acesteia. Aceasta a mai declarat că designerul este interesat doar de ce spune lumea.

Alina Sorescu scoate la iveală noi detalii

„Totul era o fațadă, să părem ceea ce nu suntem. Totul era o iluzie. Totul era pentru imagine, pentru ce văd ceilalți, hai să chemăm lumea la noi în casă, să facem petreceri la noi în casă. Multă lume la noi în casă, petreceri, plecări. Noi, de exemplu, când am născut-o pe Carolina, nu mai suporta să alăptez. Sarcina ca sarcina, dar alăptarea era mai grea de dus pentru el.

Că nu mai suportă și să o înțarc și gata. Orice femeie care a alăptat, știe că nu e simplu procesul. Plecam și împreună în vacanțe. Eu trebuia să fiu tot timpul la dispoziția lui. Nu conta că aveam fetițele mici. Măcar eram liniștită că știam că stau cu mama mea”, a precizat Alina în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ce ar fi făcut Alexandru Ciucu

Cântăreața a mai spus că Alexandru Ciucu i-a invitat pe părinții ei să locuiască în vila lor pentru a pleca când vrea să acasă. Ea a declarat că n-a mai fost în vila în care a locuit cu fostul soț și că vrea doar să lupte pentru copiii ei. Aceasta a zis că nu o mai leagă nimic de locul în care a locuit cu tatăl fetițelor ei.

Alina Sorescu luptă pentru copiii ei

„Mama a venit să ne ajute la îndemnul lui și ulterior și tata, pentru că a realizat că în felul acesta poate pleca în continuare el. Am doi copii, am pentru ce să lupt. Da. (n.r. – că și-a luat toate hainele). Nici nu am mai trecut pe acolo de atunci. Fizic oricum nu mă mai leagă nimic”, a mai povestit Alina Sorescu.