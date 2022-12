Alina Pușcău explică de ce nu e căsătorită și nu are copii. „Toate relațiile pe care le-am avut au fost toxice”

Vedeta care în trecut a avut și o relație de durată cu celebrul Vin Diesel explică de ce nu a rămas cu el, dar nici cu vreun alt pretendent. „Eu am crezut că în relațiile celelalte am fost îndrăgostită, dar nu am fost, până când nu m-am descoperit pe mine (…) Nu am fost îndrăgostită, mi-am dat seama că toate relațiile pe care le-am avut au fost toxice, dar mi-au arătat ce aveam de lucrat la mine, ca să pot să întâlnesc jumătatea cealaltă, care este exact ca mine”, a spus Alina pentru o emisiune televizată. Întrebată despre relația cu celebrul actor Vin Diesel, Alina Pușcaș a explicat că a avut anumite lecții de învățat din acea poveste de iubire. „Din relația cu Vin Diesel țin minte că îmi spunea că sunt puternică și că pot să fac orice, stai puțin, tu ești star, eu nu sunt, dar mi-am dat seama apoi că nu contează asta, contează să fii un om bun”, a mai zis ea. Alina a explicat decizia de a nu se căsători.

Alina Pușcău: „Probabil eram divorțată și cu un copil”

“N-aveam cum să am pe cineva, să am familie, probabil eram divorțată până acum și cu un copil, dar am vrut să merg cât mai departe și să înțeleg de ce sunt eu aici, pe Pământ, după aceea pot să întâlnesc dacă e să fie, dacă nu e… Cu bărbatul trebuie să te simți ca acasă, nu trebuie să fie chimia aia, că e o boală, trebuie să te simți în suflet că ești împlinită (…) Anul viitor vreau să plec din nou în Los Angeles, nu cred că aici pot să întâlnesc pe cineva, îmi e greu să înțeleg mentalitatea, am plecat de mică și am altfel de mentalitate”, a încheiat vedeta.

De ceva timp, Alina Pușcău s-a apucat de cursuri de dezvoltare personală și pregătește un proiect important. „Am făcut cursuri, fac cursuri și o să și predau. Vreau să fac un proiect pentru femei, pentru că noi suntem foarte puternice și vreau să le ajut pe femei să devină mai puternice, să aibă încredere în ele, să înțeleagă relațiile toxice, încurcate, tot ce se întâmplă din copilărie, din karmă, sunt foarte pasionată de acest proiect. Și o să fie peste tot în lume”, a mai adăugat actrița pentru sursa precizată mai sus.