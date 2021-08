Alina Gorghiu, o avocată care a știu mereu că politicul poate încăleca justiția

Atât Ana Birchall, cât și Alina Gorghiu sunt absolvente de drept și avocate. Birchall a fost și ministrul Justiției, bucurându-se chiar de susținerea președintelui Iohannis. Gorghiu a exersat un timp ca avocat până a ajuns consilier al președintelui AVAS – Agenția de Valorificare a Activelor Statului. Apoi a urcat în ierarhia PNL, sus tot mai sus, până la statutul de președinte al PNL.

Acum, în cercurile politice, se vorbește de o apropiere a Alinei Gorghiu de Cotroceni, unde-și exersează influența asupra președintelui și a consilierilor. Probabil și acest aspect a stat la baza atacului Anei Birchall la adresa ei, despre care spune apăsat, într-o postare pe Facebook, că nu ar avea dreptul să comenteze teme de Drept.

Ana Birchall își motivează afirmația dezvăluind faptul că, în anul 2020, Gorghiu a inițiat și a promovat o propunere legislativă prin care persoanele condamnate la pedepse mai mici de 7 ani, inclusiv cei corupți, vor executa pedeapsa la domiciliu. Aceasta accentuează că nici deputatul PSD Florin Iordache n-ar fi îndrăznit să facă așa ceva, când se lupta să-i salveze pielea lui Liviu Dragnea.

De ce ar fi promovat Alina Gorghiu o asemenea lege?

Să citim întâi textul acuzator al Alinei Birchall la care liberala nu a avut încă o reacție.

„Pentru tupeul si ipocrizia cu care Alina Gorghiu indrazneste sa dea lectii de drept, rog cititi ( recititi) si DATI SHARE la textul scris in 2020 cand impreuna am demascat mizeria pe care o pregatea doamna Gorghiu in justitie ( asa cum nici Forin Iordache nu visase).

Practic dna Gorghiu propunea ca TOTI infractorii condamnaţi la pedepse de până la 7 ani de închisoare ( deci inclusiv pentru fapte de coruptie) să poată să-şi ispăşească pedeapsa la domiciliu! Un superb cadou, nu?

Reamintesc ca proiectul de lege al doamnei Gorghiu, introdus in perioada Craciunului, trecuse deja de Senat (pentru ca d-na Gorghiu ceruse adoptarea in procedura de urgenta, oare de ce!??)! Acest proiect toxic a cazut la vot in Camera Deputatilor NUMAI in urma mobilizarii romanilor cinstiti si de buna credinta care au popularizat tabelul realizat de mine in care aratam exact caror infractiuni li se aplica legea Gorghiu!

Pentru o asa mizerie, in orice stat democratic, dna Gorghiu nu ar mai fi fost membru al Parlamentului… dar na, la noi nu numai ca este in continuare senator dar este si vicepresedintele Senatului si inteleg ca are in continuare ambitii de prea marire!

Rog share, sa se stie adevarul!

Link la articole in primele comentarii!”.

Ana Birchall nu spune de ce și pentru cine Alina Gorghiu a vrut să facă „un superb cadou”. Dar la vremea respectivă s-a vorbit și s-a scris că intervenția liberalei a fost făcută pentru fostul ei iubit Bogdan Olteanu, anchetat de DNA și ulterior condamnat de instanță pentru luare de mită de la Sorin Ovidiu Vîntu. În acest moment fostul ministru și lider al PNL se află în închisoare. Olteanu o ajutase mult în ascensiunea în PNL pe Alina, iar lucru aceste e de notorietate.

Încercarea Alinei Gorghiu de a trece prin Parlament o inițiativă legislativă nu este ileglă, dar, cu siguranță imorală. Iar în astfel de acțiuni, liberala e recidivistă.

Cazul Institului Național al Lemnului

În perioada 17.07.2007 – 01.01.2009, Alina Gorghiu s-a suspendat din Baroul București și nu a mai activat ca avocat. Era numită consilieră, mâna dreaptă a președintelui Agenției de Valorificare a Activelor Statului – AVAS, liberalul Teodor Atanasiu. Ar fi fost într-un grav conflict de interese dacă și-ar fi atribuit contracte de asistența juridică pentru instituții de stat din portofoliu AVAS. Nu s-a retras, însă, și din SCA Consultanță Gorghiu, Pop și Asociații, care a continuat să aibă contracte cu AVAS.

Institutul Național al Lemnului (INL) a fost băgată în faliment sub nasul AVAS și ANAF și, datorită conducerii liberale Atanasiu-Gorghiu, afaceristul Baaklini Said n-a mai plătit nici banii devalizați și a rămas și cu patrimoniu.

Raportul Corpului de Control al Premierului Emil Boc a consemnat, în 2009, gravele neregului pe care le-a constatat. În document se spune că AVAS era unic acționar al INL, care a consimțit și recunoscut că Baaklini Said are calitatea de creditor.

La vremea la care am scris primul articol despre această afacere sub umbrela statului am descoperit adresa prin care procurorul DNA Doru Țuluș atenționa AVAS că statul român va fi păgubit ”dacă nu se suspendă lichidarea și dizolvarea voluntară, până la finalizarea urmăririi penale”, deoarece se deschisese deja dosar despre devalizarea INL.

Chiar și cu DNA pe cap, avocații de la ”Gorghiu, Pop și Asociații” nu s-a prezentat la procesul cu Baaklini, lăsându-l pe acesta să câștige patrimonial INL.

Astfel, Institutul Național al Lemnului, după ce a fost înstrăinat din patrimoniul statului, cu sprijinul nemijlocit al unor funcționari plătiți de la buget, a ajuns o ruină. Cei care ar fi avut posibilitatea și obligația să împiedice jaful erau Teodor Atanasiu, președinte AVAS și consiliera sa Alina Gorghiu. N-au făcut-o.

Nu se știe ce s-a mai întâmplat cu acel dosar DNA. Lucrurile au mers înainte. Alina Gorghiu nu comisese nimic ilegal. Dar, cu siguranță, ceea ce făcuse nu era moral.