Politica Alina Gorghiu, despre Elena Lasconi: E eșuat complet ca primar







Alina Gorghiu, preşedintele PNL Argeş, a declarat că Elena Lasconi (USR) a eşuat în rolul de primar al municipiului Câmpulung Muscel și că încearcă să își găsească dușmani imaginari. Ea a mai spus că orașul este mort din cauza lui Lasconi, care nu s-a ocupat de nimic. Candidatul PNL pentru Câmpulung va fi Norris Măgeanu, preşedintele Federaţiei de Automobilism.

Alina Gorghiu, nemulțumită de Elena Lasconi

„Dânsa este singura care-şi duce războaiele şi le duce neinspirat. Întodeauna când un primar eşuează la primărie, politic, încearcă să găsească duşmani imaginari. Duce războaie la nivel naţional, duce războaie cu colegii de partid, cu cei din Consiliu, cu câmpulungenii. Problema mea ştiţi care e? Mă duc săptămânal prin Câmpulung. Întrebaţi pe oricine din Câmpulung şi veţi vedea prima reacţie la întrebarea: ”Cum merge?”. Vă vor spune: ”E un oraş mort, e un oraş fără perspectivă”, a susţinut Alina Gorghiu la Prima TV.

Norris Măgeanu, candidatul PNL pentru Câmpulung

Preşedintele PNL Argeş a mai spus că Norris Măgeanu, preşedintele Federaţiei de Automobilism, va fi candidatul liberalilor pentru Primăria Câmpulung. Gorghiu a declarat că acesta nu s-a certat niciodată cu nimeni și că va investi mult în oraș.

„N-am să comentez eu declaraţiile pe care le face un primar care n-a livrat. Eu am obligaţia, ca organizaţie, să le spun muscelenilor că acolo va candida din partea PNL un om de excepţie: preşedintele Federaţiei de Automobilism, Norris Măgeanu. Un om care are un destin legat de Câmpulung, toată familia sa este musceleană, un om care vorbeşte exclusiv în fiecare zi de investiţii, de reindustrializare. Platforma ARO a fost o sursă de bunăstare mulţi ani, PSD a reuşit să o distrugă. În schimb, noi aducem oameni de afaceri, potenţiali investitori acolo. Norris Măgeanu e candidatul care are sprijin, nu se ceartă cu nimeni, coagulează, are sprijin la nivel de guvern. Altfel, oraşul Câmpulung, cu câtă istorie extraordinară are el, va rămâne un oraş închis, captiv unui discurs public care-i mai mult prin studiourile de la Bucureşti, nu la Câmpulung”, a acuzat Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu, despre cel mai mare dușmar al Argeșului

Gorghiu, a mai spus că „cel mai mare duşman al Argeşului în momentul ăsta e PSD”, chiar dacă cele două partide sunt aliate la nivel guvernamental.

„Mi-am anunţat candidaţii la nivelul judeţului Argeş. Acolo mă bat cu PSD. Acolo e o conducere foarte ostenită a PSD. Şi când spun ostenită, vă spun cu date clare: 65% din drumurile din judeţul Argeş sunt neasfaltate. A reuşit domnul Mînzînă să asfalteze 65 de km, sau până într-o sută, în patru ani de zile. Nu avem un parc industrial în Piteşti, ditamai oraşul. Nu avem un singur parc industrial. Nu a reuşit domnul Mînzînă să scrie un proiect pe fonduri europene sau pe PNRR pentru un spital nou. Asta e bătălia mea acum: cu PSD la nivelul judeţului Argeş.

Pentru mine, ca argeşeancă, cel mai mare duşman al Argeşului în momentul ăsta e PSD. Şi o să mă chinui să vin cu un proiect de dezvoltare, cu candidaţi articulaţi: cu Radu Perianu, care este avocat şi care ştie ce are de făcut la nivelul judeţului, cu Mihai Coteţ la municipiu, care prezintă o alternativă de dezvoltare a acestui oraş, ca antreprenor de 20 de ani. Sunt lucruri pe care eu le fac la 180 de grade de PSD la nivelul judeţului Argeş”, a conchis Alina Gorghiu.

Elena Lasconi, acuzații dure la adresa PNL

Tot scandalul a pornit de la Elena Lasconi, care a spus că PNL este „un grup infracţional organizat, coordonat de însăşi ministrul Justiţiei”.

„PNL la Câmpulung e grup infracţional organizat. Am o suspiciune rezonabilă că sunt mulţi dintre ei un grup infracţional organizat, coordonat de însuşi ministrul Justiţiei. Ne hărţuieşte prin instituţiile statului. Trebuie să ai nişte avocaţi buni, pentru că e greu de demonstrat. Acuzaţiile se demonstrează greu, ei sunt disperaţi şi fac greşeli. Mie nu mi-e frică de nimeni şi de nimic. E absolut incredibil, am colegi care cred că o să clacheze. Deja sunt prea multe, şi lucrez cu avocaţi, pentru că e vorba de mai multe persoane, şi la nivelul ăsta e foarte grav”, a declarat Elena Lasconi.