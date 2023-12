Alin Tișe, președintele de Consiliu Județean care a împrumutat milioane de lei firmelor

Alin Tișe este un bugetar bogat. Pe lângă banii pe care i- a dat împrumut, Tișe are și datorii, dar și venituri pe măsură. Vorbim despre încasări de milioane de la diferite firme. Plus un cont în euro, care nu e unul de neglijat. Aproape jumătate de milion de euro deține ALin Tișe într-un singur cont. Declarația de avere începe cu un teren intravilan din care deține 2/3 , cumpărat în 2011 prin contract de vânzare.

O casă pe care a obținut-o tot prin contract, tot în 2011, care are 134 de metri pătrați. Casa se află în Cluj. Mai are de asemenea și un apartament din care a moștenit jumătate, în 2023. Apartamentul se află tot în Cluj. Are ceasuri și bijuterii în valoare de 17.000 mii de euro. La capitolul conturi, acesta are unul în lei de 11.003 lei.

Mai are unul din 2006 în valoare de 25.111 lei. De asemenea și în 2015 și-a mai deschis un cont în valoare de 17.870 de lei.

Tișe, venituri de aproape 3 milioane de lei

Tișe mai are și două conturi în euro, unul în valoare de 400.330 și unul de 20.080 de euro. Surpriza vine la capitolul împrumuturi și acțiuni. Alin Tișe are acțiuni doar de 450 de lei, dar împrumuturile depășesc orice imaginație. Așa se face că a dat 4.137.440 împrumut unui SRL. Aceleiași firme i-a mai dat un alt împrumut de 768047 de lei.

Tot acolo a mai dat 3.247.419 lei. Unei alte firma i-a împrumutat peste 800.000 de lei. Și încă unei firme i-a dat 90.100 de lei. Cu toate acestea Alin Tișe are și niște datorii pe măsură. Un credit de 6.750.000 de mii de lei și încă unul de 2.500.000 de lei. La capitolul venituri salariale, prefectul câștigă 150.080 de lei.

El mai încasează niste sume colosale de la firmele care este acționar și pe care le-a împrumutat. Așa se face că încasează 860.400 de lei și 1.932.000 lei, adică aproape 3 milioane de lei.