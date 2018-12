Află MOTIVUL care l-a făcut pe Alin Andronic să părăsească marea finala Exatlon

Alin Andronic a fost nevoit să plece, de urgență, în Germania, pentru a face un tratament la genunchi. Acesta a decis să plece spre Germania chiar din aeroport, după ce a aterizat de la finala Exatlon.





Potrivit unor apropiați, Alin s-a accidentat la picior cu câteva ediți înainte de marea finală Exatlon și a decis să abandoneze finala și să-și trateze genunchiul pentru a evita posibilele complicații. Alin a dorit cu această ocazie să-și vadă și familia care s-a stabilit în Germania de mai mulți ani.

„E gata, Betty! Hai că abandonez! Nu are sens! Îmi rup picioarele pe aici! Îmi rup picioarele degeaba! Nu are sens! Înțelege că nu are sens! Jocul a luat sfârșit” a spus războinicul, înainte să abandoneze, potrivit click.ro

Totuși, Alin Andronic a susținut în mediul online că accidentarea genunchiului nu este motivul principal pentru care a abandonat finală Exatlon, ci o mare nedreptate care i s-a făcut.

„Abandonul meu în finala Exatlon nu are legătură cu accidentarea suferită. Am decis să abandonez pentru că s-a făcut o mare nedreptate! Ce s-a văzut în finală nu a fost tot ce s-a întâmplat acolo” a spus războinicul.

Alin Andronic a abandonat concursul chiar înainte de marea finală Exatlon, când urma să se confrunte cu Beatrice Olaru.

Marea finală Exatlon a avut loc pe 16 decembrie și premiul de 100.000 de euro a fost câștigat de Beatrice Olaru.

