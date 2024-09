Justitie Alfred Bulai, interogat de procuror despre relația cu studenta agresată: I-am zis că ea o să facă practică doar cu mine







În cursul ședinței de judecată de la instanța sectorului 1, fostul profesor de la SNSPA, Alfred Bulai, a fost supus mai multor întrebări din partea procurorului. Audierea din 05.09.2024 s-a soldat cu mandatul de arestare de 30 de zile, transformat acum în arest la domiciliu.

Alfred Bulai a susținut și el o declarație amplă în fața judecătorului de drepturi și libertăți, dar nu l-a convins pe acesta că nu există suspiciuni rezonabile ca să nu încuviințeze propunerea Parchetului sectorului 1, care a solicitat mandat de arestare.

Redăm o parte din interogatoriul procurorului de ședință luat lui Alfred Bulai, cu privire la relația cu studenta-parte vătămată și la modul în care desfășura practica și cursurile cu studenții.

Prin înfometare sau lipsa de somn se diminuează reflexele

Procuror: Ați cerut acordul studenților pentru înregistrările pe care le realizați în timpul practicii?

Bulai: Este un acord tacit dacă nu le conveneau spuneau.

Procuror: V-a cerut vreun student să-i arătați înregistrările realizate cu ocazia jocurilor? Bulai: Nu le-a văzut nimeni niciodată, au existat studenți care doreau să le vadă, dar nu am acceptat. În nebunia mea, vreau să rămână o dovadă a practicii pe care o abordasem. Regula este ca aceste filmulețe să nu ajungă publice.

Procuror: Ați afirmat vreodată că prin înfometare sau lipsa de somn se diminuează reflexele?

Bulai: Nu. La nesomn am zis că te face să fii mai curajos.

Procuror: Ce afirmații ați făcut cu privire la studenții care nu rămâneau la jocurile de noapte?

Bulai: Nu am făcut niciun fel de afirmații.

Procuror: Care a fost motivul pentru care ați stabilit programul taberei în acest mod?

Bulai: Am stabilit că se întorc la pensiune în condițiile în care aveau neapărat nevoie, dar nu făceam eu chestia asta fiindcă de asta aveau șefi de echipă împotriva voinței mele.

Procuror: Care a fost motivul pentru care i-ați spus persoanei vătămate (studenta) că ceilalți profesori au o părere proastă despre ea, dar doar dumneavoastră aveți o părere bună și îi vedeți potențialul?

Bulai: Nu i-am spus acest lucru, doar am avertizat-o că nu se pune suficient în evidență.

Alfred Bulai a chestionat-o pe studentă despre iubitul ei, i-a dat sfaturi

Procuror: I-ați dat sfaturi persoanei vătămate despre viața intimă a acesteia, inclusiv în relația ei cu partenerii săi?

Bulai: Da, la modul general nu m-a interesat cine este partenerul. I-am spus că o femeie trebuie să fie frumoasă, inteligentă, interesantă pentru oricine, nu doar pentru cineva anume.

Procuror: Ați făcut afirmații negative cu privire la partenerul.... ?

Bulai: Nu știu, nu-l cunosc, am vorbit cel mult indirect. Am zis doar, dacă nu te apreciază, înseamnă că e fraier sau ceva de genul acesta.

Procurorul: Ați chemat vreodată pe persoana vătămată la dumneavoastră acasă?

Bulai: Nu, nu am chemat o.

Despre întâmplările cu tentă erotică din tabăra de la Albac

Așa cum deja se știe, profesorul de sociologie Alfred Bulai organiza niște tabere cu studenții în diferite locații pentru a face practică specializată. Studenta-parte vătămată și o studentă-martoră au relatat anchetatorilor că acolo se petreceau și lucruri neconforme, care indică abuzul sexual exercitat de Bulai.

Procuror: Ce diferențiază o fată sexicioasă de o fată nesexicioasă?

Bulai: Este o chestiune de percepție care ține de modul în care definește cum arată cineva. Este vorba despre un anumit gen de entuziasm, sexualitate.

Procuror: În legătură cu incidentul de la Albac în momentul în care partea vătămată a avut un atac de panică, i s-a făcut rău și altei persoane?

Bulai: Da, i s-a făcut rău și lui ...., dar și-a revenit mai repede decât partea vătămată și chiar a încurajat-o pe aceasta.

Procuror: De ce i-ați ținut persoanei vătămată lecții despre cum să fie feminină și despre feminitate?

Bulai: Eu aș spune că sunt mai degrabă sfaturi. Dau foarte des sfaturi oamenilor care cred că au nevoie de ele.

Procuror: Considerați că avea nevoie de astfel de sfaturi?

Bulai: Așa am crezut atunci. Eu am început discuția cu ea exact invers. am subliniat că arată foarte bine și am zis să scoată și ce are dincolo de zona exterioară. I-am zis uman că lumea ar risca să vadă aspectul exterior, că este o fată blondă, drăguță, că la un moment dat aș fi zis ceva despre hanorac, nu știu în ce context.

„De ce făceați glume cu persoana vătămată de tipul: „nu consuma nimic de la animale, nici măcar sperma”?

Procuror: Ce i-ați trimis persoanei vătămate pe whatsapp cu scopul de a se amuza?

Bulai: Am trimis din greșeală o singură dată, ea mi-a dat un emoticon și cred că i-am mai trimis o caricatură cu un sicriu gol. Am trimis mai multor persoane și este probabil să fie și la ea. O sigură dată am trimis din eroare, iar la solicitarea persoanei vătămate de a-i oferi explicații cu privire la mesajul trimis, i-am răspuns.

Procuror: De ce făceați glume cu persoana vătămată de tipul: „nu a consumat nimic de la animale, nici măcar sperma”?

Bulai: Nu-mi aduc aminte contextul, nu știu cum am formulat. Văzusem ceva pe internet, cu ce mănâncă vegetarienii, mi-ar rămas în minte și nu știu în ce context am întrebat-o sau am purtat o discuție.

Procuror: De ce o întrebați pe persoana vătămată dacă faceți sex cu ....

Bulai: Era o glumă, pentru că a preferat să stea cu o colegă în gazdă în condiții în care ea locuia în București. Era o glumă, am întrebat-o: „dar ce faceți, trăiți împreună?”

„I-am zis că ea o să facă practică doar cu mine”

Procuror: De ce i-ați propus să faceți practică doar voi doi?

Bulai: Când era în spital era foarte bulversată, venea cu așteptări mari, eu i-am zis că nu are ce să caute în practică și am zis că ea o să facă doar cu mine practică. Era evident o glumă. Am reiterat gluma și când m-am dus să-i dau alea.

Procuror: De ce i-ați trimis persoanei vătămate o scrisoare de dragoste?

Bulai: Nu am trimis o scrisoare de dragoste, ci invers. Le-am dat o temă să scrie o scrisoare de dragoste, punerea pe hârtie a unor emoții. Nu a existat nici o dimensiune erotică, le-am dat amândurora de făcut.

(Altă studentă) a făcut ceea ce s-a spus, în sensul că a imaginat pe cineva. La partea vătămată avea accente foarte personale, se referea la mine. Le-am răspuns amândurora în același fel pozitiv, în sensul de a aprecia efortul depus. Le-am dat ca temă să facă scrisoarea de dragoste în primăvara anului 2023 semestrul II.

Procuror: De ce îi repetați persoanei vătămate.... că persoana vătămată era îndrăgostită de dumneavoastră că vrea să facă sex cu dumneavoastră și că vrea să fie dominată și bătută de inculpat?

Bulai: Nu știu exact contextul în forma asta, cel mult în glumă sau amuzament ar putea să fie.

Procuror: Ați fotografiat-o pe... când și-a dat jos tricoul în (tabăra) Sadova?

Bulai: Nu.

Procuror:Este adevărat că, în mai multe rânduri, ați condus-o acasă pe...

Bulai: În două situații am lăsat-o în zona casei, iar în altă situație când am fost la cârciumă și am lăsat-o undeva pe drumul din proximitatea locuinței. Nu știu unde stă.