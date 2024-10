Monden Alexia Eram se lansează în afaceri, după despărțirea de Mario Fresh







Alexia Eram și Mario Fresh s-au despărțit după aproape opt ani de relație. Fiica Andreei Esca nu a căzut în depresie, arătând că există viață și după fostul iubit, iar acum aflăm că este gata să se lanseze în afaceri cu haine.

Alexia Eram a creat propriul brand de haine Margot People

Alexia Eram a nunțat că după despărțirea de Mario Fresh s-a blocat și nu mai știa cum să continuie, dar a lăsat supărările la o parte și s-a concentrat pe proiectul ei de suflet. Și chiar dacă este o fată de bani gata, lucrează la revista mamei sale, „A List Magazine” dar și ca influencer.

Dar acum, Alexia Eram arată că vrea să devină independentă și a anunțat că și-a creat propriul brand de haine, „Margot People”. Alexia a mărturtistit că a așteptat momentul acesta „de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port”

Alexia Eram. Sursa foto: Facebook

După greșeli și perioade în care s-a blocat a reușit să finalizeze proiectul

Alexia Eram a mai susținut în mesajul de pe social media că „Acum a venit „momentul” și sunt extraordinar de fericită că după mai bine de un an de munca, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul până la capăt, am reusit”.

Mai mult, fiica Andreei Esca a spus că a ajuns, în sfârșit, „să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi. Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag si recunoștință, Alexia Margot”.

Alexia Eram. Sursa foto: Facebook

Alexia Eram nu a vorbit despre despărțire

Chiar dacă Alexia Eram nu a vorbit despre despărțire, păstrând discreția, Mario Fresh a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde spus că că decizia a fost una dificilă, dar necesară:

„Da, este adevărat că eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment”. De asemenea, a mai scris că nu există resentimente „ne respectăm și ne dorim binele unul altuia”, subliniind că „relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie”.