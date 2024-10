Monden Alexia Eram l-a uitat rapid pe Mario Fresh. Cine o face fericită







Alexia Eram și Mario Fresh s-au separat în urmă cu o lună. După 8 ani împreună, cei doi foști parteneri au hotărât să meargă pe drumuri separate. Fiica Andreei Esca nu pare afectată de această schimbare și a făcut un pas important în carieră.

Alexia Eram intră în lumea antreprenoriatului

Cei doi foști iubiți au trăit o poveste cu suișuri și coborâșuri. Cu toate că relația lor a rezistat peste ani, aceasta nu a fost lipsită de certuri, împăcări și momente tensionate. Alexia Eram și Mario Fresh s-au separat în mare taină.

Spre deosebire de influenceriță, artistul a decis să vorbească despre despărțire. În plus, Mario i-a rugat pe fanii lui să le respecte decizia și să nu insiste cu întrebări legate de ruptura dintre ei.

Fosta iubită a artistului își lansează propriul brand de haine

Conform apropiaților Alexiei Eram, despărțirea a fost lipsită de tensiuni. După o astfel de schimbare pe plan amoros, fiica Andreei Esca a decis să intre în lumea antreprenoriatului. Astfel, aceasta va lansa pe piață propriul brand de haine. Pasionată de acest domeniu, Alexia a creat o serie de piese vestimentare și speră să dea lovitura în domeniul modei.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris ea pe Instagram.

Mario Fresh a confirmat separarea de Alexia Eram

Artistul a recunoscut că povestea lor s-a încheiat. Totodată, acesta și-a șters toate pozele cu fosta lui iubită.

„Da, este adevărat că eu și Alexia am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment”, a mărturisit el.