Monden Chefi la cuțite. Alexandru Sautner a gătit pentru Schumacher și Montoya







A devenit cunoscut și se bucură de succes, însă are un spate o poveste impresionantă. Până să ajungă în acest punct al carierei, Alexandru Sautner a pornit de la munca de jos în bucătărie.

Alexandru Sautner face parte din noua echipă de jurați ai emisiunii Chefi la cuțite. Alături de colegii săi, bucătari de elită, acesta va putea fi urmărit odată cu premiera maraton anunțată Antena 1 pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30. În spatele profesionistului din prezent, cunoscutul chef are în spate o poveste de viață impresionantă.

Alexandru Sautner, debut anevoios în cariera de bucătar

Noul sezon îi aduce împreună jurații Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia. Cu toții au o experiență culinară de excepție dobândită atât în țară, cât și în străinătate.

Cu toate că a pornit de la munca de jos, cunoscutul bucătar și-a urmat visul.

„Drumul meu în bucătărie a început în 1991: spălam vase. Am trecut la pizza, apoi am lucrat ca bucătar în foarte multe restaurante. Am schimbat locurile, căutând cele mai bune restaurante care erau la vremea respectivă în Germania, în Stuttgart, tocmai ca să capăt experiență. În top erau restaurantele italienești și mergeam de fiecare dată într-un nou loc fără să mă intereseze salariul oferit. ”, a precizat acesta.

A ajuns să aibă propriul restaurant

Deși a trecut prin toate etapele bucătăriei, de la spălatul vaselor până la partea administrativă, checul Alexandru Sautner este pasionat de gătit. Dincolo de munca de manager al propriului restaurant, acesta nu a abandonat niciodată munca grea din bucătărie.

„Când mi-am deschis primul restaurant din Germania, a fost o perioadă mai grea la început, timp de șase luni. Apoi lucrurile au început să crească, pentru că au apărut niște clienți mai deosebiți, oameni care călătoreau foarte mult și care căutau acest gen de bucătărie inovativă, foarte diferită de celelalte restaurante.”, a adăugat acesta.

Alexandru Sautner a gătit pentru numeroase celebrități

Dornic să atingă cele mai înalte trepte în domeniu, acesta a continuat să se perfecționeze. Noul jurat al emisiunii Chefi la Cuțite a ajuns să gătească pentru numeroase celebrități.

„CEO-ul unui brand celebru de fashion a devenit clientul nostru fidel, iar alături de el au mâncat în restaurantul meu Michael Schumacher sau Juan Pablo Montoya, dar și multe alte VIP-uri din Germania și personalități din lumea sportului, în general. Îmi și aduc aminte că Montoya a vrut risotto alla Milanese. Am avut satisfacția de a vedea multe VIP-uri trecând pragul restaurantului meu', a spus Chef Sautner.

După ce s-au întors în țara lui, cunoscutul bucătar a investit în domeniu, având peste 15 locații. Cu toate că activitatea sa este intensă, iar timpul limitat, juratul nu se plânge.

„Muncesc mult, dar iubesc ceea ce fac și am o satisfacție enormă. ”, a adăugat el.

Chef Sautner se declară încântat de oportunitatea de a lua parte la acest show de televiziune.