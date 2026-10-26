Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat schimbarea modului de plată a gărzilor medicale, inclusiv prin introducerea plății pentru medicii rezidenți din anii I, II și III. El a suținut că unii dintre aceștia ajung să efectueze până la 8-10 gărzi lunar fără să fie remunerați.

Ministrul a mai declarat că reorganizarea gărzilor și adaptarea tarifelor reprezintă priorități și că există deja o propunere privind plata progresivă, discutată cu sindicatele.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, propunerea vizează creșterea remunerației în funcție de numărul gărzilor efectuate într-o lună. Medicii care fac o singură gardă ar urma să primească tariful aflat în prezent în plată, în timp ce pentru fiecare gardă suplimentară ar fi prevăzută o remunerație mai mare.

Ministrul a avansat o creștere de 25% a tarifului de la o gardă la următoarea. Limita până la care s-ar aplica majorările este încă în discuție, fiind analizate variante care să includă până la a treia sau a patra gardă lunară.

„Cea mai mare urgență, din punctul meu de vedere, este reașezarea și regândirea modului în care se realizează gărzile, dar și adaptarea tarifului de gardă”, a declarat Alexandru Rogobete, precizând că propunerea privind plata progresivă a fost discutată anterior și este agreată cu sindicatele.

O altă schimbare anunțată de ministrul Sănătății vizează plata gărzilor efectuate de medicii rezidenți din primii trei ani de pregătire. Rogobete a afirmat că, în prezent, în multe unități medicale, aceștia nu sunt plătiți pentru activitatea desfășurată în timpul gărzilor.

„În momentul de față, medicii rezidenți anul unu, doi și trei, în multe locuri, nu sunt plătiți pentru gărzi. Unii fac și opt, nouă, 10 gărzi pe lună neplătite, ori eu nu consider că este corect acest lucru și îmi doresc includerea la plată inclusiv a gărzilor pentru rezidenții de anul unu, doi și trei”, a declarat ministrul la TVR.

Alexandru Rogobete a mai explicat că legislația prevede mai multe categorii de gărzi: de urgență, de monitorizare, la domiciliu și intervenționale, pentru specialitățile în care acestea sunt posibile.