Competența lui Rafila, pusă la îndoială de PNL. Fuge de responsabilitate

Alexandru Rafila a fost promovat de PSD, drept un foarte bun specialist. După alegerile din 2020, Marcel Ciolacu și PSD îl propuneau ca premier al României. Iar o vreme, tot în aceeași perioadă, numele său a fost pomenit printre posibilii candidați social-democrați la președinția României.

După cooptarea PSD la guvernare, Alexandru Rafila a fost numit la Ministerul Sănătății. Iar odată cu timpul ce a trecut, și-a arătat și limitele. A fost contestat chiar de un parlamentar PSD. Ministrul Sănătății a fost acuzat că blochează implementarea strategiei naționale pentru bolnavii de cancer.

Liberalii au răbufnit după declarațiile ministrului Sănătății ce nu pare interesat de rezolvatea crizei medicilor de familie și din ambulatoriu. Senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc îl acuză pe Alexandru Rafila că fuge de responsabilitate. Ea susține că actualul ministru evită să-și asume vreo decizie grea legată de sistemul medical.

„Am trăit s-o auzim și pe asta: ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila, ne spune că nu are el nicio atribuție în rezolvarea revendicărilor legitime ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriu. Mai are un pic și ne spune că e de datoria ministrului Agriculturii sau a ministrului Apărării să se întâlnească cu reprezentanții cadrelor medicale și să închidă această criză care pune în pericol sănătatea oamenilor”, a transmis Nicoleta Pauliuc.