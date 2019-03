Alexandru Papadopol a vorbit despre momentul care i-a marcat cariera. 18 ani de la „Occident”: „Este un film actual”. Duminică, zi dedicată unor capodoperi românești

Actorul Alexandru Papadopol a vorbit despre prima sa întâlnire cu regizorul Cristian Mungiu, dar şi despre cum a ajuns să joace în filmul selecţionat în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs la Festivalul de Film de la Cannes în 2002.





TVR 2 va difuza duminică, 31 martie, două dintre cele mai premiate producţii româneşti: „Occident”, în regia lui Cristian Mungiu şi filmul regizorului Cristi Puiu, „Moartea domnului Lăzărescu”.

Duminica filmului românesc invită iubitorii celei de a șaptea arte, de la ora 13.10, să vizioneze „Occident” (2002). Filmul lui Cristian Mungiu, care semnează regia şi scenariul, este împărţit în trei părţi şi prezintă personaje care se definesc prin relaţia lor cu Occidentul: cei care vor să plece, cei care vor să rămână şi cei care nu înţeleg nimic despre el. Interpretarea este remarcabilă iar în distribuţie îi vom recunoaşte pe Alexandru Papadopol, Anca Androne, Tania Popa, Dorel Vişan şi Coca Bloos. Producţia a fost selecţionată în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs în 2002, la Festivalul de Film de la Cannes şi a cucerit mai multe distincţii, printre care Trofeul „Transilvania” al primei ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania.

„Eram student când am filmat ... Avusesem o proiecție într-un stadiu oarecum neterminat cu , filmul lui Cristi Puiu și atunci țin minte că a venit un domn la mine (mă rog, un tânăr la vremea aceea) care mi a spus că vrea să facă un film peste şase luni. Era Cristian Mungiu. Întâlnirea a fost ca un semn! Ne aflăm în holul unui hotel modern şi fix în locul în care mi-a propus să joc în filmul lui, am filmat ultimul cadru din .

Filmul a fost pentru cariera mea unul important prin întâlnirea cu un regizor la debut, care avea să devină unul dintre cei mai titrați regizori români și... bineînţeles... cu un scenariu bine scris, plin de sensibilitate și umor.

este un film încă actual și, chiar dacă situația politică s-a schimbat, ca şi mașinile și uniformele polițiștilor, emoția pe care o transmite este nealterată şi după aproape 18 ani de la lansare”, a spus actorul Alexandru Papadopol.

„Moartea domnului Lazarescu”, filmul regizorului Cristi Puiu, va fi difuzat de la ora 20.10. Producţia a entuziasmat publicaţia americană The New York Times, care l-a inclus în topul celor mai bune filme ale secolului XXI. Bazat pe un caz real, al unui pacient din Dolj, care a fost refuzat de trei ori la internare și care a murit, scenariul scris de Cristi Puiu și Răzvan Rădulescu prezintă povestea unui pensionar (Lăzărescu Dante Remus, interpretat de Ioan Fiscuteanu) care are ghinionul de a se îmbolnăvi în seara unui mare accident rutier, ceea ce duce la plimbarea sa între mai multe spitale, fără să primească îngrijiri medicale la timp. Majoritatea recenziilor străine au fost elogioase, iar producţia a primit mai multe distincţii, printre acestea Premiul „Un certain Regard” la Festivalul de la Cannes (2006). Distribuţia este completată de actorii: Luminiţa Gheorghiu, Mimi Brănescu şi Monica Bârlădeanu.

„Filmul are aproape două ore şi jumătate, ceea ce poate părea prea mult; dar lungimea lui nu e întâmplătoare, pentru că e esenţial ca moartea lenta a domnului Lazărescu să se petreaca într-o perioadă lungă de timp, astfel încât spectatorul să poată analiza ce se petrece. Au nevoie de tot acest timp pentru a trece prin toate stările pe care filmul le induce - de la ironie la milă sau furie, frustrare şi neajutorare”, explica regizorul Cristi Puiu într-un interviu.

