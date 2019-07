Alexandru Cumpănaşu, unchiul fetei de 15 ani ucisă în tragedia de la Caracal a explicat, în emisiunea ,,Dosar de Politician” realizată de Silviu Mănăstire pe B1TV, de ce a postat pe Facebook înregistrări audio cu conversaţia Alexandrei cu operatorul de la 112.

Cumpănașu a relatat că, după care au venit tot felul de avalanşe în care oameni din spaţiul nostru au spus că noi le punem că le-a dat STS. Şi am spus totuşi aveţi o intedicţie, cum să le daţi, cum să le puneţi, înţeleg că vă doare în cont de o dare în judecată dar totuşi e dorinţa familiei.

După care am vorbit iar cu tatăl Alexandrei şi el a spus că dacă e spre binele public o facem dar eu nu vreau să aud lucrurile astea. Şi eu am fost ferm împotrivă. După care le-am postat după discuţia cu el pentru că oricum apăruseră şi la 5-10 minute am fost sunat de un jurnalist care a spus domnul Cumpănaşu deja m-a sunat ,,că nu este în regulă să dăm asta”, a povestit Alexandru Cumpănaşu.

Stenograma discuţiilor de la 112 redau nepăsarea cu care autorităţile au tratat strigătele de disperare ale fetei care ruga să fie salvată.

