„M-am măritat!”, a fost anunțul Alexandrei Stan de pe Instagram, moment în care fanii ei au împietrit la prima vedere. Însă, sub acest anunț a venit și continuarea mesajului: „Cu soarele și cu marea. Acum sunt sirenă”. Fotografia însoțită de acest mesaj a fost una în stilul Alexandrei Stan. Artista nu s-a sfiit să apară din nou… topless.De această dată, la malul mării.

S-a despărțit de iubitul ei, după patru ani de relație

După patru ani de relație, Alexandra Stan și Bogdan Stăruială au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi au rămas în continuare prieteni, iar artista are numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei iubit. Alexandra și-a văzut de viață și s-a axat în ultima perioadă doar pe carieră, notează Cancan.ro.

„M-am mutat la București, nu am mai stat deloc împreună. Noi am ajuns la o despărțire amiabilă. Ne așteptam cumva să se întâmple asta, pentru că noi suntem cumva prieteni. În ultima perioadă eram mai mult prieteni decât iubiți. Ne susținem în continuare unul pe celălalt. O să fie mereu prietenul meu cel mai bun. Și dacă o să mă căsătoresc cu un alt bărbat, Bogdan e Bogdan”, spunea Alexandra Stan.

S-a testat pentru Covid-19

În urmă cu două săptămâni, cunoscuta cântăreață Alexandra Stan a făcut o dezvăluire incredibilă fanilor săi. Ea le-a mărturisit că a hotărât să facă un test pentru a vedea dacă s-a infectat cu coronavirus, motivând că a luat această decizie după ce a fost să se recreeze la terase, pe plajă ,intrând în contact cu mai multe persoane.

Ghiciți unde am venit! Vă arăt imediat. Am venit să-mi fac testul. Sunt foarte curioasă. Am zis să fiu sigură, că am tot fost la plajă, m-am tot întâlnit cu oamenii. Vă țin la curent.”, le-a povestit vedeta fanilor.

Cântăreața a venit cu amănunte legate de starea ei de sănătate, pentru ca fanii ei să nu fie îngrijorați de starea ei de sănătate.

„Nu am simptome, mă simt perfect. Dar am zis să fiu sigură. Plus că am filmat două clipuri și urmează să mai filmez ceva. Așa că o să mă văd cu multă lume. Și în plus, am tot mers să mănânc la terase. În 72 de ore trebuie să primesc rezultatul. Sunt sigură că sunt bine. Dar am zis să fiu și mai sigură”, a mai povestit Alexandra Stan, potrivit romaniatv.net.