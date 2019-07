Update: Informația potrivit căreia Alexandra ar putea fi încă în viață nu se confirmă, conform RTV. Vecinul lui Dincă le-a spus oamenilor legii că Alexandra nu are cum să fie în podul lui.

„Alexandra nu fost găsită. Nu a fost nicio locație găsită, în acest moment această informație nu este una veridică”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

Percheziţiile se desfăşoară la o adresă din Caracal.

Mai mulţi vecini au primit informaţii cu privire la adresa unde ar putea fi găsită Alexandra. Autoritățile au început să meargă din poartă în poartă pentru a lua declarații de la vecinii din zona respectivă.

Cu toate că este să fie o farsă de prost-gust, oamenii legii iau în calcul posibilitatea ca mesajele să fie ale unor complici.

Familia Alexandrei încă nu și-a pierdut speranța. Tatăl acesteia a declarat că el crede că fata îmcă este în viață. „Plecase la meditații. După aceea să auzim că s-a dus să se întâlnească cu prietenul ei. Se face o săptămână de când nu dorm. Am plecat la Caracal, se auzise că a văzut-o cineva la un magazin. Ne-am dus și ne-am uitat pe camere, dar nu era. A primit soția un telefon. Am căutat în două case diferite și nu era. Vă dați seama ce am simțit. I-a dat Dumnezeu o șansă, dar dacă nu au știut să profite de ele, ce să zic?

În afară de ce ne-au arătat nouă, lănțișorul și inelele și un cercel, nimic. Inelul era în butoi și lănțișorul. Când au cernut oasele s-au găsit acolo. E foarte greu. Nu știu ce să mai cred. Noi sperăm să fie, să vină acum. Sufletul meu crede că trăiește”, a mărturisit tatăl Alexandrei.

