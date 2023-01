Alex Pițurcă a ieșit la vânătoare după despărțirea de Christina Ich. Ce a pățit fiul fostului selecționer în Loft

Alex Pițurcă a ieșit la vânătoare weekendul trecut, în Loft. Așa cum este obiceiul, pentru cine își perminte și nu are obligații și responsabilități, seara s-a lăsat cu distracție, însoțită de muzică și alcool până în zori, până când fiul fostului selecționer a ieșit în fața clubului pentru a verifica „marfa” disponibilă. Paparazzi de la Cancan l-au surprins încercând să seducă două domnișoare, apoi încă una, care se pare că venise deja însoțită, însă Piți Junior nu a avut nicio șansă.

Deși recunoscut ca fiind un „devorator” de petreceri și de femei care fac parte din „lumea bună” a Capitalei, se pare că Piți jr și-a pierdut farmecul și nu reușește să-și găsească consolare după ce a fost abandonat de Cristina Ich.

Alex Pițurcă a avut nenumărate relații cu diverse reprezentate ale sexului frumos, printre ele se numără Iulia Pârlea sau Monica Orlanda, motiv pentru care a fost destul de surprinzător să fie văzut singur și lăsat cu buza umflată de prezențele feminine de la Loft. Ori și-a pierdut farmecul, ori l-au ajuns blestemele Cristinei, care a argumentat destul de clar că motivul despărțirii a fost exclusiv legat de atracția exagerată către viața de noapte a lui Alex și, mai ales, de repetatele infidelități.

Cristina Ich a dezvăluit ce regretă din relația cu Alex Pițurcă

Cristina a povestit că nu a mai putut suporta escapadele lui Alex, deși a lăsat de înțeles că ar fi putut și trece peste anumite episoade.

„Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică! Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat! Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile.

L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!

Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine! Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu-l cunoști în 20 de ani! Dar dacă ajungeam să-l cunosc nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah” a mai spus Ich.