Logodnica unui actor celebru ar putea amâna nunta. Ce condiție i-a pus

Alex Bogdan, protagonistul filmului „Tati Part-Time”, regizat de Matei Dima(Bromania), a declarat că a realizat că își dorește un copil după ce a întâlnit-o pe Eva Măruță, fiica lui Cătălin Măruță și a Andrei. El a spus că și-a cerut iubita în căsătorie, dar că aceasta a avut o condiție – aceea ca partenerul să renunțe la adicția principală: jocurile de noroc.

Alex Bogdan vrea să devină tată

„Mi-am format o viziune și sunt îngrozit, cum ar trebui să fie îngrozit orice om care urmează să aibă un copil. Da, este un mix de groază și bucurie. E horror, sora viitoarei mele soții are un copil mic și vedem de foarte aproape ce înseamnă să petreci timp cu el. Și e o aventură. Noroc că viitoarea soție e tânără”, a spus actorul.

A terorizat-o pe Eva Măruță

Actorul a recunoscut și că i-a scos peri albi Evei Măruță la filmări. El a declarat că fiica lui Cătălin Măruță i-a spus că în sfârșit a găsit un adult care să se comporte ca un copil.

„Eu i-am cam scos peri albi Evei. Eu am făcut ca toate alea. Ea, la un moment dat, se uită la mine și încercam s-o fac odată să râdă, dar m-a ținut la distanță un timp. Totul merge până când stropești pe cineva cu apă, ne-am fugărit și de acolo a fost OK. Dar tot timpul se uita și zicea «nu înțeleg, ești ciudat». Și la un moment dat eram în pădure, filmam, vine Cătălin, Eva se duce și zice «tati, tati, știi că ți-am zis eu că vreau să întâlnesc un om mare care să se poarte ca un copil?! L-am găsit», eu eram ăla. Deci am fost cuplul teribil și chiar ne-am distrat continuu. Când vezi, zici că e un film pentru copii, dar e mai puțin pentru copii decât te aștepți, e un film foarte obraznic”, a spus Alex Bogdan pentru Cancan.

Condiția pusă de logodnica lui Alex Bogdan

El a mai spus că urmează să se căsătorească pe 13 iulie cu partenera sa, care este tot actriță, dar că aceasta i-a pus o condiție. Protagonistul filmului regizat de Bromania a declarat că partenera sa l-a rugat să renunțe la dependența de jocuri de noroc pentru a accepta cererea în căsătorie.

„Mă însor pe 13 iulie, o dată din aia, să fie foarte cald, știi și că 13 e un număr cu noroc”, a spus actorul. El a fost întrebat și dacă a avut certuri cu logodnica sa din cauza jocurilor de noroc și a răspuns:„Ba da, evident!”

Alex Bogdan a mai fost întrebat dacă a scăpat definitiv de viciul său și a spus că: „Da, ferească-mă sfântul!Nu eram genul care să dea roșie sau neagră, eu mă bucuram la bonusuri”.