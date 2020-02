Acesta a declarat că, dacă stă mai bine în sondaje, nu va sta pe margine să vadă cum PNL pierde.

„Asta nu înseamnă că dacă în sondajele de opinie candidații sondați care și-au exprimat dorința de a candida nu stau suficient de bine încât să aibă șansa să o bată pe doamna Firea, nu voi intra în luptă. Dacă lucrurile nu stau cum trebuie pentru ceilalți candidați și dacă cumva eu stau mai bine decât ceilalți, mult mai bine, nu cu două, trei, cinci procente, că în campanie pot să crească și ceilalți, dacă eu stau cu 15 procente peste ceilalți, și am o șansă s-o bat pe Firea și nu există un alt candidat în PNL care să poată s-o bată pe Firea, să nu credeți că stau pe margine și mă uit cum partidul meu pierde alegerile la București”, a declarat Rareș Bogdan la Realitatea Plus.

