REALITATEA TV se DESTRAMĂ?! O altă VEDETĂ părăsește postul: „Pentru mine, Realitatea este un capitol ÎNCHEIAT”

O altă vedetă a decis că este timpul să părăsească grupul Realitatea TV. Este vorba de Oana Stănciulescu, o jurnalistă cu peste 30 de ani de experiență în domeniu.





Unul din jurnaliștii deveniți o prezență obișnuită la „Jocuri de putere”, Oana Stănciulescu al cărui nume a tot fost pemenit în aceste zile în diferite contexte în scandalul izbucnit în cadrul redacției a anunțat că nu se va mai reîntoarce la Realitatea TV și că decizia fusese deja luată cu ceva timp înainte.

„Pentru mine Realitatea este un capitol incheiat. Am luat decizia in urma cu doua saptamani.

Din decenta, nu am facut niciun fel de declaratii. Dar pentru ca s-au facut tot felul de insinuari la gramada, vreau sa precizez ca nu am nimic de a face cu ce s-a spus in spatiul public in ultimele zile.

Sunt ziarist de aproape 30 de ani si in tot acest timp am luptat pt principiile in care cred. Si ramin consecventa cu ele.”, susține ea pe contul ei de Facebook.

