Totuşi, vedeta emisiunii „SC with Jay and Dan”, difuzată de The Sports Network (TSN), scapă ceva din vedere…

Deşi a anunţat dispariţia bebeluşului pe Instagram, Dan O’Toole nu a mers să facă asta şi la poliţie. Cel puţin asta susţin reprezentanţii oamenilor legii.

În acest context, acest episod este foarte bizar. Sunt mai multe scenarii, printre car şi cel în urma căruia femeia care a dat naştere fetiţei să fi plecat cu micuţa…

Până se va clarifica această situaţie, redăm mesajul postat pe Instagram de vedeta tv în vârstă de 44 ani:

„Copilul meu Oakland. Mă rog ca oricine te are, să te țină. Ca oricine te-a luat de la lângă mine să te protejeze. Ca oricine te are să te lase să te întorci în brațele mele.

Te iubesc Oakland. Abia aștept acea în care să te ţin din nou. Inima mea este ruptă. Sunt rupt. Pentru a fi clar, Oakland este în viață, credem noi.

Dar nu știm. Am un copil în vârstă de o lună și nu știu unde este. ATTN: uimitorea mea fostă soție Corrie nu are nimic de-a face cu asta. Vă rugăm să o lăsați în pace.”

Judecând după textul postat, este clar că vedeta tv nu spune toată povestea, ci doar partea care îl interesează. El are nişte informaţii are, despre altele n-are habar… Bizar…

Într-o declarație oficială, Departamentul de Poliție din Toronto a transmis jurnaliştilor revistel PEOPLE: „În acest moment, Departamentul de Poliție din Toronto nu are un raport al unui copil dispărut şi care îi aparține lui O’Toole.”

O’Toole a anunțat nașterea lui Oakland pe 26 mai. La acea vreme, el anunţa fericitul eveniment cu o fotografie cu nou-născutei şi cu următorul mesaj:

„Când te izolezi suficient de mult, primești una dintre acestea ca premiu la ușă! Întâlniţi-o pe Oakland Eleanor Sandra Newman-O’Toole.

Fata mea nou-născută care are un milion de nume și din toată inima mea. În cazul în care a fost vreodată o îndoială, acum oficial nu voi uita niciodată 2020”.

Reprezentanţii reţelei TSN nu au răspuns demersurilor jurnaliştilor revistei PEOPLE, care au dorit să afle şi opinia acestora cu privire la cele semnalate de vedeta lor.

sursa: people.com

foto simbol