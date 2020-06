Safina, unul dintre cei mai apreciați interpreți de pop-opera, a luat decizia din cauza infidelității româncei.

Cuplul româno-italian are un băiețel de cinci ani, dar asta nu a mai contat în fața geloziei lui Alessandro Safina.

Cei doi s-au cunoscut la un concert, potrivit declarațiilor celebrului tenor. „Ne-am întâlnit cu ocazia unui concert pe care l-am susținut aici. Am păstrat legătura, ne-am scris și am vorbit la telefon. Totul a evoluat în timp, natural, până când am devenit un cuplu”, spunea artistul într-un interviu.

Safina mai are un fiu, din prima sa relație, cu renumita balerină și artistă italiană Lorenza Mario, de care a divorțat în 2011.

După despărțirea de soție, Alessandro Safina s-a îndrăgostit de România. El a ales Bucureștiul ca reședință, și-a cumpărat o casă în Capitală și a început să învețe limba română, potrivit Cancan.ro.

Safina este cunoscut în România mai ales datorită apariției în telenovela braziliană „Clona”. Dar cântărețul e celebru și pentru single-ul „Luna”, inclus pe coloana sonoră a serialului.

De-a lungul carierei, tenorul italian a colaborat cu numeroși artiști internaționali, printre care Elton John, Carlos Santana, Rod Stewart, Miriam Stockley, Sarah Brightman, Jose Carreras sau Mario Frangoulis, concertând cu casa închisă pe cele mai importante scene ale lumii.

Născut pe 14 octombrie 1963 în micul oraș Siena din Italia, Safina își descrie copilăria ca fiind una „normală, foarte normală”. I-a plăcut opera de mic, iar părinții i-au încurajat această pasiune. Când a împlinit 17 ani, tânărul Alessandro a devenit tot mai atras de muzica pop.

„A fost un moment extraordinar al vieții mele. Erau multe trupe care îmi plăceau: U2, Simple Minds, The Clash, care au adus un nou val în muzică. Trupa U2 îmi place în mod special pentru că piesele lor reprezintă dragoste și pace. Mi-ar plăcea să cânt în duet cu Bono”, a declarat Alessandro Safina.

Totuși, tânărul Alessandro a continuat pe drumul operei, obținând roluri importante în spectacole precum „La Boheme” de Puccini sau „Eugenio Onieghin” de Ceaikovski.

În momentul în care l-a întâlnit pe celebrul pianist și compozitor Romano Musumarra și s-a ivit șansa de a face un album care să combine muzica pop cu opera, Alessandro a acceptat provocarea imediat. Rezultatul a fost albumul care îi poartă numele, „Alessandro Safina”.

Apoi a fost albumul „Sognami”. Alessandro a pășit din nou în universul pop-opera, colaborând de data aceasta cu producătorul german, Alex Christensen. Una dintre piesele incluse pe album este „Annie’s Song” (John Denver), despre care Safina a declarat: „Îl iubesc pe John Denver! Are foarte multe piese frumoase, iar versurile lui pot fi considerate adevărate poezii. Am ales această piesă pentru că am considerat că este foarte romantică și simplă”.

Datorită look-ului său, a fost asemănat adesea cu actorul George Clooney, iar revista „People’s Magazine” l-a inclus pe Alessandro Safina, în 2002, în clasamentul celor mai frumoși 50 de oameni din lume.