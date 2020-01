Rețeaua mobilă Orange întâmpină mari probleme la nivel de ţară. În mai multe zone din România nu se mai pot accesa serviciile companiei.

Imediat, reprezentanții Orange au anunțat prin intermediul unei postări pe Facebook că într-adevăr au probleme cu reţeau şi că se lucrează la remedierea sitaţiei

„⚠ Pentru moment unii dintre clienți întâmpină dificultăți în accesarea serviciilor noastre. Tehnicienii noștri lucrează deja la remedierea situației în cel mai scurt timp. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă cerem scuze pentru neplăcerile create. Vă ținem la curent pe măsură ce avem noutăți”, este mesajul lansat pe contul oficial de socializare.

Postarea Orange a stârnit furia utilizatorilor curgând mesajele de nemulţumire:

„Sigur ca da, dupa 1,5 h , dupa ce raspundeti la comentarii pe la alte postari , unde clientii va scriu ca au probleme cu reteaua, va faceti timp sa faceti o amarata de postare! Incredibil cat profesionalism!”

Un alt comentator: „Oameni buni, aveți răbdare, nu mai fiți răi, ați uitat că pe vremuri stăteați și 10(zece) ani după un TON la FIX?”

„Eu am făcut atac de panica fiindcă nu îmi puteam apela copilul care tocmai ieșise de la școală. Nici prin cap nu mi-a trecut ca ar putea fi o problema la rețea”, a scris un utilizator pe contul de Facebook.

„Și în Gorj,aveți probleme…. remediați,la citi bani faceți cu noi !! Daca noi întârziem cu plățile,sunteți cu mesaje pe noi…ar trebui și noi să vă tragem la răspundere ptr neplăcerile cauzate. IN ACEST MOMENT,DE JUMĂTATE DE ORĂ,NU MERGE REȚEAUA…..”, este mesajul unui alt nemulţumit.

„Da, am vazut ca nu pot apela pe nimeni, in Pitesti. Noroc cu whatapp -ul. Asta este, astept sa se rezolve. Nu e singura retea careia ii apar disfunctionalitati… si plus ce faceti atata scandal?! Cand CEZ intrerupe alimentarea ce mai faceti? Ca li se intampla si lor de o gramada de ori sa aiba disfunctionalitati… renuntati la ei?! Hai sa fim seriosi si sa lasam rautatile!!!”, comentat un abonat al serviciului în cauză.

