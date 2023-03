Aleră maximă la Kremlin. Rusia acuză un atac terorist ucrainean la graniță. Kievul denunță o provocare sub steag fals. Video

O serie de informații date publicității de presa rusă indică faptul că un grup de „sabotori” ucraineni a intrat în regiunea Briansk, peste granița de nord a Rusiei. Grupul, format din aproximativ 50 de persoane ar fi deschis focul și ar fi luat mai mulți ostatici. Agențiile de presă din Rusia relatează că grupul despre care spune că ar fi format din militari ucraineni, a capturat locuitori din satul Sushany, unde au fost auzite explozii și focuri de armă.

Agenția Tass vorbește despre o confruntare cu „sabotorii ucraineni” și afirmă că există morți și răniți printre localnici. Reprezentanții FSB, serviciul de securitate al Rusiei au anunțat că se duc lupte pentru anihilarea grupului înarmat.

„În districtul de frontieră Klimovsky din regiunea Bryansk, FSB al Rusiei și forțele atașate ale Ministerului Apărării al Federației Ruse iau măsuri pentru a distruge naționaliștii ucraineni înarmați care au încălcat frontiera de stat”, a declarat serviciul special, după cum relatează Interfax.

Martori oculari citați de Interfax susțin că atacatorii ar fi luat patru ostatici, în satul Sushany, districtul Klimovski, doi adulți și doi copii. Guvernatorul regiunii Bryansk, Alexander Bogomaz, a vorbit despre bombardarea unei mașini, de către ucraineni.

„Astăzi, din Ucraina până pe teritoriul districtului Klimovski din satul Lyubechane a pătruns un grupul de sabotaj și recunoaștere. Sabotorii au tras asupra unui vehicul în mișcare. În urma bombardamentelor, un rezident local a fost ucis, un copil de zece ani a fost rănit”, a scris guvernatorul pe canalul său de Telegram.

The story about 🇺🇦sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023

Ucraina denunță o provocare a Moscovei

Ucraina a dezmințit acuzațiile venite din Rusia, denunțând o provocare a Moscovei menită să ducă la escaladarea conflictului. Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Volodimir Zelenski, a comentat incidentul pe Twitter. El a spus că Federația Rusă „vrea să își sperie poporul pentru a justifica atacul asupra unei alte țări”.

„Povestea despre grupul de sabotaj ucrainean din Federația Rusp este o provocare deliberată clasică. Federația Rusă vrea să își sperie populația pentru a justifica atacul asupra unei alte țări și sărăcia în creștere după anul de război. Mișcarea partizană din Federația Rusă devine tot mai puternică și mai agresivă. Temeți-vă de partizanii voștri…”, a scris Mihailo Podoliak

Totodată, un purtător de cuvânt al forțelor armate ucrainene din Odesa sugerează că „sabotorii” ar putea fi membri ai grupării de mercenari Wagner care ar fi evadat din tabăra de antrenament locală.

Kremlinul acuză o operațiune teroristă

Evenimentul de la Briansk a stârnit reacție și la Kremlin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, că Vladimir Putin a anulat o călătorie planificată în Stavropol „din cauza situației din regiunea Briansk”.

El a descris incidentul drept un atac al „teroriștilor” și a precizat că Putin primește informări periodice despre evoluția situației.

„Președintele Putin este la Kremlin. El primește rapoarte periodice periodice de la agențiile de aplicare a legii. În special, el primește rapoarte de la șeful FSB Bortnikov, ministrul Apărării Shoigu și de la șeful Rosgvardia Zolotov”, a declarat Peskov.

Potrivit lui Peskov, „forțele de securitate raportează cu privire la acțiunile întreprinse de agențiile de aplicare a legii pe care le-am menționat pentru a combate teroriștii”.

Another video from a different group of alleged „Russian Volunteer Corps” fighters standing next to a Russian mailbox, allegedly in Bryansk Oblast. Gunfire can be heard in the background. pic.twitter.com/FQpw8h4fbw — Dmitri (@wartranslated) March 2, 2023

Mai mulți experți acuză o operațiune sub steag fals a Rusiei

Mai mulți experți pun la îndoială veridicitatea informațiilor transmise de autoritățile ruse cu privire la incidentul de la Briansk. Se înmulțesc speculațiile potrivit cărora prezumtivul atac ar fi un scenariu pus în scenă de la Moscova ca parte a unui incident sub steag fals, scrie Sky News. Conform susținătorilor acestei teorii, Kremlinul ar intenționa să escaladeze războiul folosind acest pretext. Ei arată că uniformele celor implicați sunt mult prea curate, ca și cum ar fi scoase din țiplă, iar acest lucru ridică semne de întrebare.

Directorul editorial al jurnalului online Riddle Russia, Anton Barbashin, are mai multe îndoieli cu privire la cee ace se raportează despre Briansk.

El citează o știre din presa rusă, din ultimele zile, despre care sugerează că ar fi prezis o incursiune ucraineană în regiune. Descriind incidentul ca fiind o „evoluție foarte suspectă”, jurnalistul sugerează că Vladimir Putin ar putea să-l folosească ca justificare pentru o formă de escaladare a războiului.

Și corespondentul de externe al publicației The Economist este de părere că lucrurile sunt suspecte. În opinia sa, înregistrarea video în care se pretinde că sunt prezente forțele ucrainene de la Briansk „pare un pic falsă”.